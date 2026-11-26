La Corte Internazionale di Giustizia dichiara la Birmania responsabile del genocidio dei Rohingya. Il governo birmano ignora il verdetto mentre la comunità internazionale esige risarcimenti.

La Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja ha emesso una sentenza storica il 19 dicembre, riconoscendo ufficialmente la Birmania colpevole di genocidio contro la minoranza musulmana dei Rohingya. Questo verdetto segnò un precedente unico nella storia del diritto internazionale, poiché rappresenta la prima volta che uno Stato viene dichiarato responsabile di genocidio e la quarta volta dall'Olocausto che un tribunale internazionale stabilisce il soddisfacimento dei requisiti giuridici necessari per tale accusa. I giudici, con nove voti a favore e sei contrari, hanno accertato che le migliaia di uccisioni e le diffuse violenze sessuali commesse dalle forze di sicurezza birmane nel 2017 costituiscono un atto di genocidio di Stato.

Il Processo del Gambia e la Reazione di Naypyidaw

Il percorso legale è durato sette anni, avviato dal Gambia per conto dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica. Il legale principale per il Gambia, Arsalan Suleman, ha definito la condanna una vittoria storica per il popolo Rohingya e per coloro che hanno subito violenze da parte dell'esercito, lodando il coraggio delle vittime. Tuttavia, il governo birmano ha liquidato la sentenza come ingiusta, citando la mancanza di unanimità nel voto. Questo dissenso suggerisce fortemente che la giunta militare intende ignorare il verdetto, rifiutando anche il riconoscimento dei Rohingya come gruppo etnico protetto, classificandoli invece come immigrati illegali provenienti dal Bangladesh.

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Obblighi Legali e Risarcimenti per le Vittime

I membri della Corte Internazionale di Giustizia hanno stabilito che la Birmania ha l'obbligo di risarcire i Rohingya per le violazioni commesse, con modalità da definirsi in seguito. Il paese è tenuto a consentire il ritorno sicuro e dignitoso dei sfollati nei luoghi di residenza precedenti e il ricongiungimento delle famiglie, dato che circa un milione di Rohingya vive attualmente nei campi profughi nel sudest del Bangladesh. Inoltre, l'esecutivo birmano deve agevolare la ricerca delle persone scomparse, garantirne la degna sepoltura, provvedere alla riabilitazione delle vittime e assicurare che non subiscano ulteriori persecuzioni. La Corte ha concesso al paese un termine di due anni per conformarsi a queste decisioni.

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Posizioni Internazionali e Ostacoli Politici

Diverse entità internazionali hanno sottolineato il carattere vincolante della sentenza. L'Unione Europea ha dichiarato che il rispetto delle decisioni della Corte non è facoltativo ma un obbligo ai sensi del diritto internazionale, posizione confermata dal Canada e dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Nonostante ciò, la giunta militare birmana sottolinea l'assenza di strumenti coercitivi diretti da parte della Corte. Secondo l'articolo 94 della Carta delle Nazioni Unite, il Gambia potrebbe sottoporre il caso al Consiglio di Sicurezza per richiedere interventi, ma tale organo non ha mai esercitato questo potere in passato e la Birmania conta probabilmente sul supporto di Cina e Russia, nazioni che hanno regolarmente posto il veto a risoluzioni critiche.

Tensioni in Malaysia e Rimpatri Forzati

Parallelamente alla sentenza, la Malaysia ha annunciato l'intenzione di rimpatriare oltre 6.500 profughi Rohingya. Il paese ha offerto rifugio per decenni, ma l'insofferenza verso i migranti è cresciuta, portando il numero totale a 225.740 ad agosto, di cui il novanta per cento originari della Birmania. A settembre, Kuala Lumpur ha avviato un piano di rimpatri concordato con Naypyidaw, criticato dai difensori dei diritti umani. Il primo ministro malaysiano ha difeso il piano come allineato alla sentenza, argomentando che mira a garantire un ritorno sicuro e dignitoso ai perseguitati, creando una tensione significativa con le richieste di giustizia internazionale.