Giustizia per Maradona: nuovo processo a Buenos Aires contro medici e sanitari

Riaperto a Buenos Aires il processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Sette professionisti sanitari sono accusati di omicidio colposo per presunta negligenza nelle cure prestate al calciatore. Il precedente procedimento era stato annullato a causa di uno scandalo riguardante una delle giudici.

A Buenos Aires è iniziato un nuovo processo che mira a fare giustizia per la morte di Diego Armando Maradona , uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, la cui scomparsa nel novembre 2020 ha scosso il mondo intero. L'evento giudiziario, che vede nuovamente sul banco degli imputati sette professionisti sanitari, tra medici e personale infermieristico, era già stato previsto in passato ma fu annullato a causa di un grave scandalo che coinvolse una delle giudici designate. Questa nuova udienza rappresenta un tentativo di ristabilire la verità e di accertare le responsabilità riguardo alle cure prestate a Maradona nei suoi ultimi giorni di vita.

Maradona, icona indiscussa del calcio mondiale e figura idolatrata in Argentina, morì all'età di 60 anni in un appartamento situato a Tigre, nei pressi di Buenos Aires. Il decesso avvenne circa due settimane dopo essere stato dimesso da una clinica dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma subdurale. La commissione di venti esperti che ha esaminato il caso ha formulato una valutazione critica sul comportamento dei sette imputati, ritenendo che abbiano agito in modo inadeguato e negligente, non compiendo tutti gli sforzi necessari per salvare la vita del calciatore. La difesa, tuttavia, adduce come causa del decesso le preesistenti e gravi condizioni di salute di Maradona, escludendo una correlazione diretta con l'assistenza medica ricevuta.

Il precedente processo fu invalidato l'anno scorso a causa della scoperta di riprese illegali effettuate da una delle giudici, Julieta Makintach. Tramite immagini di videosorveglianza, emerse che la giudice era entrata nella sede del tribunale con una troupe cinematografica pochi giorni prima dell'inizio del processo, con l'intento di girare un documentario sul caso in cui lei stessa era protagonista. Sia l'accusa che la difesa ritennero la sua condotta inammissibile e non imparziale, portando alla dichiarazione di nullità di tutti gli atti processuali e al suo conseguente allontanamento.

Gli imputati nel nuovo procedimento includono figure chiave come il neurochirurgo e medico personale di Maradona, la psichiatra responsabile della prescrizione di farmaci, lo psicologo che seguiva il trattamento per la dipendenza da alcol, i due coordinatori del ricovero domiciliare, il responsabile del personale infermieristico e l'infermiere che si occupava delle cure notturne. Il processo, che si prevede durerà alcuni mesi, prevede circa due udienze settimanali e l'audizione di un centinaio di testimoni, con l'obiettivo di far piena luce su una delle vicende più dolorose e dibattute della cronaca sportiva recente





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