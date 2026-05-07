Giustizia USA: L'FBI manterrà le schede elettorali del 2020 della Contea di Fulton

Un giudice federale ha respinto la richiesta della contea di Fulton di recuperare le schede elettorali sequestrate dall'FBI, permettendo al Dipartimento di Giustizia di proseguire le indagini sulle elezioni del 2020.

Un giudice distrettuale degli Stati Uniti, con sede ad Atlanta, ha emesso una sentenza significativa che permette al Dipartimento di Giustizia di mantenere il possesso delle schede elettorali relative alle elezioni del 2020, sequestrate dall' FBI durante un'operazione condotta nel mese di gennaio.

Questa decisione rappresenta una vittoria legale per l'amministrazione del presidente Donald Trump, che continua a sostenere, nonostante la mancanza di prove concrete, l'esistenza di frodi elettorali diffuse durante l'ultima tornata presidenziale. Il giudice J.P. Boulee ha respinto formalmente la richiesta presentata dalla contea di Fulton per ottenere la restituzione delle copie originali dei materiali sequestrati.

Gli avvocati della contea avevano sostenuto che la perquisizione del centro operativo elettorale si fosse basata su prove errate e screditate, violando inoltre le tutele garantite dalla Costituzione degli Stati Uniti. Tuttavia, l'analisi giudiziaria ha stabilito che, sebbene l'affidavit utilizzato dall'FBI per ottenere l'autorizzazione alla perquisizione presentasse alcune imperfezioni, tali carenze non costituivano un disprezzo spietato per i diritti della contea, che è lo standard legale necessario per imporre la restituzione dei documenti.

Nel dettaglio della sentenza, lunga sessantotto pagine, il giudice Boulee ha sottolineato che l'affidavit non era perfetto, ma non si trattava di un caso in cui un agente avesse omesso deliberatamente fatti che avrebbero potuto minare la probabile causa o avesse mentito intenzionalmente. Questa decisione permette all'FBI di mantenere sotto la propria custodia oltre seicento scatoloni di schede elettorali del 2020, mentre prosegue un'indagine penale volta a determinare se i registri elettorali non siano stati conservati correttamente o se i residenti della contea di Fulton, che comprende la maggior parte della città di Atlanta, siano stati privati di un'elezione equa.

Nonostante questo successo procedurale, l'indagine del Dipartimento di Giustizia deve affrontare ostacoli tecnici e legali di notevole entità. Gli avvocati del governo non hanno ancora identificato alcun obiettivo individuale specifico per l'indagine e non hanno contestato le affermazioni secondo cui i termini di prescrizione per i reati ipotizzati potrebbero essere già scaduti. La questione rimane dunque aperta sotto il profilo della fattibilità di un'eventuale condanza penale.

Il contesto politico di questa vicenda è estremamente teso, poiché la contea di Fulton è un bastione democratico in uno stato che è diventato uno dei campi di battaglia più accesi delle elezioni presidenziali americane. Dopo la sconfitta di Trump nel 2020, quest'area è stata al centro di numerose teorie del complotto e accuse di frode diffuse dal presidente e dai suoi sostenitori.

È interessante notare che l'indagine è iniziata a seguito di una segnalazione di Kurt Olsen, un avvocato che ha supportato i tentativi di Trump di ribaltare l'esito del voto e che è stato successivamente incaricato dalla Casa Bianca di riesaminare le schede. Un dettaglio insolito è stata la presenza di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale, durante l'operazione di perquisizione, un ruolo che esula dalle consuete competenze focalizzate sulle minacce straniere.

Mentre la Georgia è tornata a votare per Trump nel 2024, le tensioni circa la gestione del voto del 2020 persistono, alimentando i dubbi di molti elettori e funzionari. La vicenda è monitorata con estrema attenzione da esperti di tutto il paese, specialmente considerando le minacce di un possibile intervento del governo federale nella gestione di alcune elezioni locali, sollevando interrogativi profondi sulla sovranità dei processi elettorali a livello statale e locale





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