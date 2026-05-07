Giustizia USA: l'FBI manterrà le schede elettorali della Georgia del 2020

Un giudice federale ha stabilito che il Dipartimento di Giustizia può conservare le schede elettorali sequestrate nella contea di Fulton, supportando le indagini dell'amministrazione Trump sulle presunte frodi del 2020.

Un giudice federale degli Stati Uniti ha emesso una sentenza significativa che permette al Dipartimento di Giustizia di mantenere il possesso di migliaia di schede elettorali relative alle elezioni presidenziali del 2020, sequestrate dall' FBI durante un'operazione di perquisizione avvenuta a gennaio.

Questa decisione rappresenta una vittoria legale per l'amministrazione del presidente Donald Trump, che continua a perseguire le proprie tesi riguardanti l'esistenza di frodi elettorali diffuse, nonostante tali affermazioni siano state ripetutamente smentite in precedenza. Il giudice J.P. Boulee, con sede ad Atlanta, ha respinto formalmente la richiesta presentata dalla contea di Fulton per ottenere la restituzione delle copie originali dei materiali sequestrati.

Gli avvocati della contea avevano sostenuto che la perquisizione condotta dall'FBI presso il centro operativo elettorale si fosse basata su prove errate e screditate, violando inoltre le protezioni garantite dalla Costituzione degli Stati Uniti. Tuttavia, il giudice ha concluso che, sebbene l'affidavit utilizzato per ottenere il permesso di perquisizione presentasse diverse imperfezioni, tali carenze non costituivano un disprezzo spregiudicato per i diritti della contea.

Nella sua sentenza di sessantotto pagine, Boulee ha sottolineato che l'agente non aveva omesso intenzionalmente fatti che avrebbero potuto minare la causa probabile, né aveva mentito deliberatamente, rendendo così illegittima la richiesta di restituzione. Il presidente della contea di Fulton, Robb Pitts, ha espresso il suo forte disaccordo con la decisione giudiziaria, dichiarando che l'amministrazione locale intende perseguire con vigore tutte le opzioni legali a sua disposizione per contrastare questa sentenza.

Dall'altro lato, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia non hanno rilasciato commenti immediati. Questa vittoria è considerata rara per il Dipartimento di Giustizia di Trump in un contesto di indagini che il presidente stesso ha richiesto con insistenza.

L'operazione permette ora all'FBI di conservare oltre seicento scatoloni di schede elettorali mentre prosegue un'indagine penale volta a determinare se i registri elettorali non siano stati conservati correttamente o se i residenti della contea di Fulton, che comprende la maggior parte della città di Atlanta, siano stati privati di un'elezione equa a causa di manipolazioni. Nonostante questo successo procedurale, l'indagine deve affrontare ostacoli formali e sostanziali di rilievo.

Gli avvocati del Dipartimento di Giustizia non hanno ancora identificato obiettivi individuali specifici per l'inchiesta e non hanno smentito le osservazioni secondo cui i termini di prescrizione per i reati ipotizzati sembrerebbero essere già scaduti. Il caso è seguito con estrema attenzione da funzionari elettorali ed esperti di tutto il Paese, specialmente in un periodo in cui Trump continua a minacciare un potenziale intervento del governo federale nella gestione di alcune elezioni locali, alimentando dubbi sulla validità dei processi di voto in vista delle prossime scadenze di novembre.

Il presidente ha reiterato l'affermazione, priva di prove concrete, che la sua sconfitta nel 2020 contro il democratico Joe Biden sia stata l'esito di frodi massive, mobilitando agenzie di intelligence e forze dell'ordine per riesaminare la raccolta e il conteggio dei voti. Durante la perquisizione, approvata da un giudice magistrato federale, gli agenti dell'FBI hanno sequestrato non solo le schede originali, ma anche altri documenti cruciali dal centro elettorale di Union City, in Georgia.

Le autorità hanno citato presunte carenze nei voti del 2020, sostenendo che alcune immagini digitali delle schede fossero mancanti e che alcuni voti per posta non fossero stati piegati secondo le norme richieste. L'indagine è nata da un rinvio di Kurt Olsen, un avvocato che ha assistito Trump nei tentativi di ribaltare i risultati elettorali e che è stato successivamente incaricato dalla Casa Bianca di riesaminare il voto.

Un dettaglio insolito è stata la presenza di Tulsi Gabbard, direttrice dell'intelligence nazionale, durante la perquisizione, un ruolo atipico per un funzionario focalizzato principalmente sulle minacce estere. La contea di Fulton, roccaforte democratica in uno stato diventato terreno di scontro cruciale, è rimasta al centro di numerose teorie del complotto dopo che l'ampio margine di Biden in quest'area ha contribuito a spostare la Georgia a favore dei democratici nel 2020, prima che lo stato tornasse a Trump nel 2024





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