Il 25 novembre al Teatro Ghione debutta 'Una lama senza pietà'. Progetto solidale di Giusy Ferreri e Mogol a favore della Croce Rossa Italiana per contrastare le violenze.

Il 25 novembre si terrà al Teatro Ghione di Roma un evento culturale con forte impatto sociale. La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne sarà segnata dalla prima esecuzione dal vivo del brano inedito "Una lama senza pietà". L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'artista Giusy Ferreri, il compositore Giuseppe Fulcheri e il celebre paroliere Mogol. Il progetto è promosso dalla Croce Rossa Italiana e mira a trasformare la musica in un mezzo concreto di sensibilizzazione. L'obiettivo principale è raccogliere fondi e consapevolezza per sostenere le vittime di abusi e violenze di genere in tutto il territorio nazionale.

Dettagli tecnici e distribuzione del singolo

La realizzazione artistica del brano richiede una struttura complessa e una cura dettagliata per ogni aspetto sonoro. La musica è stata composta da Giuseppe Fulcheri, mentre il testo è affidato alla firma autorevole di Mogol. La voce protagonista è quella di Giusy Ferreri, che ha scelto di partecipare all'iniziativa senza percepire alcun compenso economico. Mogol ha inoltre deciso di devolve integralmente alla Croce Rossa Italiana i ricavi d'autore che gli spettano, dimostrando un impegno solidale senza riserve. La produzione musicale è curata da Massimo Satta, che si occupa anche dell'arrangiamento insieme a Matteo Passarelli. Le registrazioni sono state effettuate negli studi del CET di Mogol, garantendo la massima qualità tecnica.

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La distribuzione commerciale del singolo è gestita da Warner Music Italia. Il brano sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire dal venerdì 27 novembre. Questa programmazione digitale permette di ampliare la portata dell'iniziativa oltre i confini geografici della serata romana. La strategia di uscita mira a massimizzare le potenzialità di ascolto e il coinvolgimento del pubblico generale. Il lancio sulle piattaforme online rappresenta una fase cruciale per la sostenibilità del progetto solidale nel lungo termine.

Voci e ruoli degli artisti coinvolti

Giusy Ferreri e Mogol hanno scelto di rendere disponibili i propri talenti esclusivamente a scopo benefico. La scelta di partecipare a titolo gratuito da parte della cantante è un atto volontario di solidarietà. Il gesto di Mogol, che rinuncia ai propri diritti d'autore, conferma l'importanza attribuita alla causa. La Croce Rossa Italiana promuove questa iniziativa come un esempio di come l'industria musicale possa contribuire al bene comune. L'assenze di compensi economici per gli artisti evidenzia la natura puramente filantropica del progetto.

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Giuseppe Fulcheri e Massimo Satta lavorano dietro le quinte per garantire che il messaggio arrivi con la massima efficacia musicale. Matteo Passarelli contribuisce all'arrangiamento, creando una cornice sonora adatta al testo potente di Mogol. La sinergia tra tutti questi professionisti è fondamentale per il successo artistico e sociale dell'opera. Il coinvolgimento di figure di spicco della canzone italiana conferisce credibilità e visibilità all'iniziativa. La collaborazione dimostra come gli artisti possano usare la propria notorietà per supportare cause sensibili.

Impatto reale e programmi della CRI

Le risorse raccolte attraverso il brano sosterranno direttamente i programmi della Croce Rossa Italiana sul territorio nazionale. Gli interventi si concentrano su tre linee principali: emersione precoce del disagio, inclusione lavorativa e formazione. Questi obiettivi sono perseguiti attraverso gli Sportelli Sociali dei Comitati territoriali. La formazione mirata di volontari, operatori e psicologi è un altro pilastro fondamentale dell'azione della CRI. Il supporto si estende anche alla gestione del numero di pubblica utilità 1520, un canale essenziale per l'assistenza immediata.

Un aspetto operativo centrale è l'attività nei Centri Antiviolenza (CAV) gestiti dalla Croce Rossa Italiana. Le strutture operano nelle città di Asti, Padova e Mondovì, offrendo supporto specializzato. Alle donne viene garantita assistenza psicologica e legale per affrontare le conseguenze dei traumi subiti. L'accoglienza avviene nelle Case Rifugio, spesso accompagnata dall'inserimento dei figli minori nel percorso di protezione. L'accesso a percorsi di formazione professionale facilita l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, favorendo la loro autonomia economica. Questi interventi concreti costituiscono la risposta diretta al bisogno di sicurezza e indipendenza delle vittime.