Givinostat di Italfarmaco vince il Prix Galien Italia per le Malattie Rare

Italfarmaco riceve il Prix Galien Italia per givinostat, farmaco innovativo contro la distrofia di Duchenne. Un riconoscimento all'eccellenza scientifica italiana.

Il farmaco givinostat, sviluppato da Italfarmaco, ha conquistato il prestigioso Prix Galien Italia nella categoria Malattie Rare. La decisione, annunciata ieri durante la cerimonia tenutasi a Torino, premia un'innovazione scientifica che dimostra la capacità dell'ecosistema italiano di generare terapie avanzate. Questo traguardo riconosce il ruolo cruciale della molecola nel rallentare la progressione della distrofia muscolare di Duchenne grazie a un meccanismo d'azione unico e non legato a specifiche mutazioni genetiche.

Eccellenza Scientifica Italiana nel Settore Farmaceutico

La vittoria del Prix Galien rappresenta un punto di riferimento per l'intera comunità scientifica e imprenditoriale nazionale. Francesco Di Marco, Group CEO di Italfarmaco, ha sottolineato come il riconoscimento non premia solo una molecola innovativa, ma anche una storia imprenditoriale e scientifica costruita nel tempo. Questa affermazione si basa su investimenti costanti nella ricerca e nello sviluppo che hanno caratterizzato l'azienda sin dalla sua fondazione nel 1938 a Milano. Il premio assume un significato ancora più importante in un'area caratterizzata da bisogni medici rilevanti e da una forte necessità di innovazione terapeutica.

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Meccanismo d'Azione e Impatto sulla Distrofia di Duchenne

Il givinostat appartiene alla classe degli inibitori dell'istone deacetilasi, proteine che regolano l'attività di numerosi geni. A differenza di altre terapie, il suo meccanismo d'azione è indipendente dalla specifica mutazione genetica, offrendo potenzialità applicative per un'ampia popolazione di pazienti eleggibili. In associazione ai corticosteroidi, il farmaco ha dimostrato negli studi clinici di rallentare la progressione della distrofia muscolare di Duchenne. Questo approccio contribuisce al mantenimento più prolungato della funzionalità motoria e dell'autonomia dei pazienti, rispondendo a un bisogno terapeutico non ancora soddisfatto in modo adeguato.

Visione a Lungo Termine e Collaborazione con le Associazioni

Julie De Santis, membro del Consiglio di amministrazione di Italfarmaco Holding, ha definito questo traguardo come un momento di orgoglio per l'azienda fondata 88 anni fa. La società è guidata da una visione a lungo termine, profondamente radicata nella sua eredità familiare e sostenuta da un team internazionale. Il premio viene condiviso con i clinici e le associazioni pazienti che hanno contribuito in modo determinante allo sviluppo della molecola. Questo impegno riflette l'obiettivo dell'azienda di fornire risposte concrete ai bisogni clinici insoddisfatti, in particolare nel campo delle malattie rare.

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Valutazione Medica e Sviluppo Clinico Nazionale

Eugenio Maria Mercuri, ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha evidenziato come la progressione della distrofia muscolare determini nel tempo una perdita significativa della forza muscolare. I pazienti affrontano gravi complicanze come cardiomiopatie, problemi respiratori e neurologici. Givinostat agisce sui meccanismi cellulari che contribuiscono al danno muscolare, rallentando in modo significativo la progressione della malattia. La capacità della molecola di offrire un'opportunità terapeutica indipendentemente dalla mutazione genetica amplia il numero di pazienti che possono beneficiare del trattamento.

Risultati Positivi degli Studi Preclinici e di Fase 2

Paolo Bettica, Chief Medical Officer di Drug Development Italfarmaco, ha ricordato che i risultati dei primi studi preclinici su modelli di topo con distrofia muscolare di Duchenne sono stati significativi. Da questi dati è partito lo sviluppo clinico della molecola in collaborazione con le associazioni dei pazienti. È stato disegnato uno studio di fase 2 condotto interamente in Italia, che ha permesso di valutare l'effetto del givinostat direttamente nel muscolo attraverso biopsie eseguite dopo un anno di trattamento. I risultati osservati sono stati molto positivi, replicando quanto rilevato nel modello murino iniziale.