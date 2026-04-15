Glaucoma in Italia: oltre un milione di casi, ma la metà dei pazienti ignora la malattia

In Italia, oltre 1 milione di persone soffre di glaucoma, una patologia oculare cronica e progressiva che può portare alla cecità. La metà dei pazienti, circa 500.000 persone, non è consapevole di avere la malattia, rendendo la diagnosi precoce una sfida. La fotofobia è un sintomo comune e debilitante, specialmente nei mesi estivi. Sebbene non esista una cura definitiva, le terapie mediche, laser e chirurgiche possono rallentare il decorso e preservare la vista. La chirurgia mini-invasiva e gli interventi combinati cataratta-glaucoma offrono nuove speranze.

In Italia, si stima che oltre un milione di persone soffra di glaucoma, una patologia oculare cronica e progressiva che danneggia il nervo ottico e può portare alla perdita della vista. Tuttavia, una percentuale significativa di questi pazienti, circa la metà, non è consapevole di esserne affetta. La primavera e l'estate rappresentano le stagioni più critiche per chi soffre di questa condizione, con molti pazienti che lamentano una forte sensibilità alla luce, nota come fotofobia, che rende difficile persino tenere gli occhi aperti all'esterno durante le ore centrali della giornata.

Luciano Quaranta, professore e fondatore del Centro Oculistico Italiano, sottolinea come la fotofobia sia uno dei sintomi più temuti e frequenti, causato da un marcato fastidio sia verso la luce naturale che artificiale, difficoltà nell'adattamento ai cambiamenti di luminosità e continui abbagliamenti. Per mitigare questi disagi, è fondamentale l'uso di lenti foto protettive, schermi solari o cappelli con visiere, piccoli accorgimenti che possono migliorare notevolmente la qualità della vita quotidiana dei pazienti.

Il glaucoma è principalmente dovuto a un aumento della pressione intraoculare, che nel tempo compromette le fibre del nervo ottico. Si tratta di una malattia di rilevanza sociale, con un'incidenza particolarmente elevata nella popolazione over 60. La sua natura insidiosa risiede nel fatto che rimane totalmente asintomatica fino agli stadi più avanzati, rendendo la diagnosi precoce estremamente complessa. Una visita oculistica completa, che includa la misurazione della pressione oculare e l'esame del campo visivo, è lo strumento diagnostico essenziale per individuare la malattia nelle sue fasi iniziali e iniziare tempestivamente il trattamento più appropriato.

Non è possibile attuare una prevenzione primaria in senso stretto, sebbene alcuni fattori di rischio modificabili, come il sovrappeso e il fumo di sigaretta, siano stati identificati da Quaranta come elementi che meritano attenzione.

Attualmente, non esiste una cura definitiva per il glaucoma, ma le terapie disponibili sono efficaci nel rallentarne la progressione e prevenire gravi disabilità visive. La terapia medica si basa sull'uso di colliri specifici volti a ridurre la pressione intraoculare elevata. Parallelamente, si assiste a un crescente impiego del laser come trattamento di prima linea, una pratica ormai consolidata nelle principali linee guida internazionali. Quando le terapie mediche e laser non sono sufficienti, si ricorre al trattamento chirurgico, che beneficia sempre più di tecnologie mini-invasive o scarsamente invasive.

La chirurgia ha visto negli ultimi anni notevoli innovazioni, tra cui l'introduzione di mini-stent per migliorare il deflusso dell'umore acqueo. Queste procedure, altamente sicure ed efficaci, possono essere integrate con l'intervento per la cataratta, realizzando un intervento combinato cataratta-glaucoma che porta a eccellenti risultati sia nella riduzione della pressione oculare che nel miglioramento della capacità visiva. Per i casi più complessi o in pazienti che hanno già subito interventi chirurgici con scarsi risultati, sono disponibili impianti drenanti più avanzati, alcuni dei quali regolabili dall'esterno, che sfruttano meccanismi di filtrazione posteriore dell'umore acqueo. Queste tecniche offrono buone prospettive anche nelle situazioni cliniche più difficili.

È fondamentale che i pazienti comprendano la natura cronica del glaucoma e le potenziali conseguenze di una gestione inadeguata. La mancanza di sintomi evidenti all'esordio rende cruciale l'educazione sanitaria e la comunicazione sull'importanza di sottoporsi a controlli regolari e di aderire scrupolosamente ai trattamenti proposti, poiché la comprensione delle opzioni terapeutiche è il primo passo indispensabile per la salvaguardia della vista a lungo termine. Va inoltre ricordato che gli interventi chirurgici, pur modificando la struttura oculare e riducendo la pressione, possono causare temporanei fastidi e piccoli disturbi nei mesi successivi, un aspetto che deve essere spiegato ai pazienti per garantire la loro collaborazione e aderenza al percorso terapeutico.





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