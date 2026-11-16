Glenn Close ai Governors Awards 2026: Il Discorso Emotivo e le Dediche

Glenn Close parla ai Governors Awards 2026, ricordando l'infanzia, le otto nomination Oscar e dedicando il premio alla figlia Annie e alla famiglia. Un momento storico di gratitudine.

Glenn Close ha tenuto un discorso profondo e personale durante i Governors Awards 2026, un evento che ha celebrato non solo il suo successo professionale ma anche la resilienza emotiva accumulata nel corso di una vita intera dedicata all'arte. L'attrice, salita sul palco insieme a John Malkovich, ha affrontato temi complessi toccando la sua infanzia, le fatiche del mestiere e le relazioni familiari, creando un ponte diretto tra il successo internazionale e le radici umane dell'artista. Durante il suo intervento, ha ricordato specificamente un dialogo avuto in passato con il regista, che le aveva chiesto esplicitamente di ringraziarlo nel suo discorso in caso di vittoria, una promessa che lei ha onorato con profonda gratitudine.

Riflessioni sull'Infanzia e sulle Regole di Sopravvivenza

Close ha iniziato il suo racconto analizzando gli anni della sua infanzia, descrivendo un periodo segnato da regole rigide e da una necessità di adattamento precoce. Ha elencato con precisione le norme che governavano la sua vita quotidiana, tra cui l'obbligo di non guardarsi allo specchio, il divieto di flirtare e l'imperativo di vestire e parlare in modi specifici dettati dalle aspettative altrui. In questo contesto, l'attrice ha sottolineato la dolorosa necessità di mentire ai propri genitori dicendo che andava tutto bene, mentre loro venivano regolarmente mandati lontano da casa per mesi, un'assenza che segnava profondamente la sua crescita.

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Il Cinema come Rifugio e il Sogno Disney

Di fronte a questa realtà familiare frammentata, Glenn Close ha trovato nella sua immaginazione un rifugio essenziale, una via di fuga necessaria per elaborare le difficoltà dell'adolescenza. Ha ricordato con affetto come le fiabe e i film Disney rappresentassero il suo principale porto sicuro, alimentando il desiderio infantile di diventare Cenerentola o Biancaneve, figure iconiche capaci di trasformare la realtà attraverso la magia delle storie. Questo sogno si è evoluto in un desiderio adulto più concreto, quello di bussare alla porta di Walt Disney stesso, simbolo di un'industria cinematografica che lei ha contribuito a definire per decenni.

La Resilienza di Otto Candidature Senza Vittoria

L'attrice ha poi affrontato il tema spinoso delle otto candidature all'Oscar senza ottenere la statuetta, un record che ha trasformato in una celebrazione della vitalità dell'arte drammatica. Close ha dichiarato che negli ultimi 43 anni ci è stata otto volte, ricordando che il mestiere di recitare e l'arte di raccontare grandi storie non sono mai stati così vitali per la nostra specie, definita fragile e violenta ma capace di andare oltre se stessa. Ha enfatizzato che gli attori non sono macchine, ma esseri umani che affrontano la vita con saggezza, umorismo, grinta e amore, trasformando ogni rifiuto in un passo avanti per il cinema.

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La Madre Single e il Legame con Annie

Nella parte più intima del suo intervento, Glenn Close ha parlato del suo percorso professionale come madre single lavoratrice, un equilibrio difficile che le ha permesso di comprendere appieno le parole della sua figlia Annie. Ha ricordato che da piccola, Annie le diceva spesso che voleva che sua madre non lavorasse troppo, un desiderio che Close sapeva di non poter sempre promettere a causa delle esigenze della sua carriera. Nonostante questa limitazione, ha dedicato il premio alla figlia Annie, riconoscendo il sacrificio e l'amore che hanno reso possibile il suo successo artistico e la sua presenza scenica.

Conclusione e Messaggio alla Famiglia

Il discorso si è concluso con un riferimento diretto al genero Mark e al nipote Rory, chiudendo il cerchio tra la vita pubblica e quella privata. Close ha spiegato che il dolore di partire per un lavoro è sempre alleviato dalla gioia di tornare a casa, una verità che ha espresso con intensità rivolgendo un messaggio di amore incondizionato alla sua famiglia. Ha dichiarato di amarli oltre ogni misura e ha assicurato che tutto ciò che fa artisticamente sarà sempre dedicato a loro, consolidando il legame tra il suo ruolo di attrice premio Governors 2026 e la sua identità di madre e nonna.