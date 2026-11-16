Glenn Close e Ridley Scott premiati ai Governors Awards di Hollywood

Glenn Close e Ridley Scott ricevono gli Oscar onorari ai Governors Awards di Los Angeles, uno dei primi eventi della stagione dei premi cinematografici.

Domenica 15 novembre 2026, a Los Angeles, Hollywood ha celebrato le carriere dell'attrice Glenn Close e del regista Ridley Scott durante la 17ª edizione dei Governors Awards dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La cerimonia, una delle prime occasioni sul tappeto rosso della stagione dei premi cinematografici, ha visto l'assegnazione di cinque Oscar onorari a figure di primo piano dell'industria del cinema.

Insieme a Close e Scott, hanno ricevuto il riconoscimento il tecnico dell'animazione Disney Floyd Norman e le produttrici Pamela Koffler e Christine Vachon. I premiati sono stati scelti dal consiglio dei governatori dell'Academy, l'organizzazione che assegna gli Oscar.

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Glenn Close e il riconoscimento mai ottenuto con l'Oscar

Glenn Close non ha mai vinto un Oscar, nonostante otto nomination per ruoli in film come Il mondo secondo Garp, Il grande freddo e Attrazione fatale. Domenica l'attrice ha dichiarato di non essersi mai preoccupata se il suo nome sarebbe stato chiamato durante le cerimonie degli Oscar.

Close ha spiegato di considerare il privilegio di essere presente come il più grande onore. Ha ringraziato le persone che, a suo dire, l'hanno costantemente ispirata e che con il loro lavoro l'hanno sostenuta, sfidata e spinta a migliorarsi.

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A presentarla sul palco è stato John Malkovich, che ha recitato al fianco di Close in Le relazioni pericolose. Malkovich l'ha definita instancabile, molto intelligente e un po' sfuggente, aggiungendo che è una grande attrice che sa esattamente cosa sta facendo e dà il 100 per cento ogni volta.

Ridley Scott ricorda il fratello Tony Scott

Ridley Scott, quattro volte candidato all'Oscar, ha ricevuto il premio tramite un videomessaggio, perché non era presente in sala. Il regista è noto per film come Alien, Blade Runner e Gladiatore.

Nel suo messaggio Scott ha detto di sentirsi lusingato e orgoglioso, ma di accettare il riconoscimento anche in nome del fratello Tony Scott, regista di Top Gun e di altri film. Ha sottolineato che il lavoro del fratello avrebbe certamente meritato questo tipo di riconoscimento.

Matt Damon, protagonista di Odissea, ha presentato Scott ricordando la collaborazione sul set di The Martian, dove lo ha definito un maestro al timone. Damon ha quindi introdotto il momento in cui il regista è stato chiamato sul palco.

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Ospiti e stelle presenti alla serata di Hollywood

Alla serata hanno partecipato attori di primo piano, da Tom Cruise alla coppia formata da Zendaya e Tom Holland. Cruise era accompagnato da John Goodman, suo coprotagonista in Digger.

Timothée Chalamet, protagonista del prossimo Dune: Parte Terza, ha sfilato mano nella mano con la fidanzata Kylie Jenner. Il regista Christopher Nolan, autore di L'Odissea, ha conversato con Nathan Fielder, cineasta canadese dietro il documentario You Can See Everything.

Il pubblico era composto da attori, registi e altri professionisti che sperano di ottenere una candidatura all'Oscar nella prossima stagione. La serata ha quindi confermato il ruolo dei Governors Awards come punto di partenza simbolico della corsa agli Oscar.