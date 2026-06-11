Glenn Close vince l'Oscar dopo 40 anni di attesa

Glenn Close ha vinto l'Oscar per il suo ruolo in 'The Wife' dopo 40 anni di attesa. La sua carriera cinematografica è piena di ruoli epocali e di personaggi che hanno lasciato un segno nella storia del cinema.

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A quasi 80 anni, l'Academy ha deciso di riconoscere la grandezza dell'attrice responsabile di personaggi cementati da sempre nella storia del cinema– una volta si chiamava 'alla carriera' e lo davano durante la cerimonia, non a parte, vabbe'. –Glenn Close sfila agli Independent Spirit Awards accompagnata ...dal suo cagnolinodi Oscar, Glenn Close, ne avrebbe dovuto vincere in verità già due. Forse anche tre, come la collega Meryl Streep.

Se infatti le carriere nel cinema sono definite anche solo per un ruolo epocale, quella di Close ne ha innumerevoli, di cui due cementati nella storia del pop e nella psiche di moltissimo pubblico. Due personaggi raggelanti per follia e calcolo strategico diventati da subito un modello negativo irresistibile e poi contro Jodie Foster, ex baby star con una carriera ormai precaria salvata in corner dal ruolo di ragazza stuprata in.

Una delle poche candidate doppie a vincere; di solito nella storia degli Oscar due nomination corrispondono matematicamente a due bidoni. Salto al 2019, con la faccia rassegnata di Glenn – e di tutte le altre candidate – all’annuncio della vittoria dila cerimonia rituale delle impronte – mani e piedi – e della firma sulla pietra davanti al Chinese Theatre. Per una come Glenn Close, un momento che si credeva già avvenuta da tempo, e invece.

Inevitabile quindi pensare che in canna ci fosse anche l'Oscar riparativo. Ironia, o momento di presagio ora acclarato, nel 1994 Glenn. Il tabù per cui, per interpretare vecchie, si importava la triade inglese Maggie Smith-Judi Dench-Joan Plowright, ora è diventato un affare interno. Anche perché sono invecchiate delle grandi, non delle mezze calze.

Sta di fatto che mentre Streep ha girato tre quarti di mondo per quel disastro di serie tv di Ryan Murphy che ha difeso da tutti gli attacchi critici (più o meno: 'Ci stanno guardando tutti, attaccatevi!

'), di recente, invece, ha avuto la soddisfazione di una vittoria a Cannes con (Migliore regia al festival di Cannes), film spagnolo in cui ha un cameo insieme a Penélope Cruz (seppure più ridotto). Un progetto che potrebbe davvero dare a Glenn un Oscar – diciamo così, pulito – anche dopo quello onorario, è.

Ma la trasposizione cinematografica del musical di Webber (per cui Close vince un Tony nei Novanta) è in ricerca perenne di un regista e di una casa di produzione. Certo è che Close assolutamente in parte. Senza contare la gravitas che è in grado di offrire al ruolo una veterana che conosce il ruolo dentro e fuori





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