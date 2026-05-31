Gli 80 anni della Repubblica celebrati dal Piccolo Coro dell'Antoniano con il progetto

Il Piccolo Coro dell'Antoniano ha celebrato gli 80 anni della Repubblica con un progetto che vuole leggere la storia della Repubblica e i valori della Costituzione come un grande coro. La canzone inedita è stata pensata come strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi parte della comunità nazionale.

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