Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Gli 80 anni della Repubblica celebrati dal Piccolo Coro dell'Antoniano con il progetto

Politica E Società News

Gli 80 anni della Repubblica celebrati dal Piccolo Coro dell'Antoniano con il progetto
RepubblicaPiccolo Coro Dell'antonianoProgetto
📆5/31/2026 2:23 PM
📰IOdonna
37 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 35% · Publisher: 75%

Il Piccolo Coro dell'Antoniano ha celebrato gli 80 anni della Repubblica con un progetto che vuole leggere la storia della Repubblica e i valori della Costituzione come un grande coro. La canzone inedita è stata pensata come strumento per riflettere, emozionarsi e sentirsi parte della comunità nazionale.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.

Noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica). Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso.

Con il tuo consenso, noi e alcune tra le inserzionisti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IOdonna /  🏆 9. in İT

Repubblica Piccolo Coro Dell'antoniano Progetto Canzone Inedita Comunità Nazionale

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ponte della Festa della Repubblica: Anas Mobilita 2.500 Operatori per Gestire 45 Milioni di SpostamentiPonte della Festa della Repubblica: Anas Mobilita 2.500 Operatori per Gestire 45 Milioni di SpostamentiAnas attiva un piano straordinario di monitoraggio per il weekend del 2 giugno, prevedendo 45 milioni di viaggi verso le coste e limitazioni per i mezzi pesanti.
Read more »

1946: Gli ultimi mesi della monarchia e la nascita della Repubblica1946: Gli ultimi mesi della monarchia e la nascita della RepubblicaUn libro che racconta gli ultimi mesi della monarchia italiana e la nascita della Repubblica nel 1946, con foto d'epoca e una ricostruzione documentata. Viene descritto lo sgretolamento della dinastia sabauda, le tensioni sociali del dopoguerra, l'abdicazione di Vittorio Emanuele III a favore di Umberto II, il governo di Alcide De Gasperi, il referendum del 2 giugno 1946 e il primo voto delle donne.
Read more »

Cristina D'Avena: 'Volevo fare la neuropsichiatra infantile, canto con orgoglio le mie sigle tv. I bambini? Ecco cosa penso' - Concerto per chiusura della 30esima edizione di Cartoons on the Bay ad Pescara - Esperienza dello 'Zecchino d'Oro' e al Piccolo Coro dell'AntonianoCristina D'Avena: 'Volevo fare la neuropsichiatra infantile, canto con orgoglio le mie sigle tv. I bambini? Ecco cosa penso' - Concerto per chiusura della 30esima edizione di Cartoons on the Bay ad Pescara - Esperienza dello 'Zecchino d'Oro' e al Piccolo Coro dell'AntonianoUna cantante icona delle sigle tv di cartoni animati e programmi per bambini e ragazzi chiuderà con un concerto in piazza alla 30esima edizione di Cartoons on the Bay, organizzata dalla Rai. Ha una testimonianza di avere iniziato presto a cantare alle 3 anni e le sue esperienze formative sono state significative per la sua carriera in questo settore. Inoltre, ha una relazione personale e professionale positiva con Mina e con tutti gli altri artisti del calibro di Annalisa e Nek. Avrà inoltre un concerto nello spazio esterno nella capitale.
Read more »

80esimo anniversario della Festa della Repubblica a Torino80esimo anniversario della Festa della Repubblica a TorinoUn palinsesto di eventi a Torino per l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica, con cerimonie in piazza Castello e spettacolo al Teatro Regio.
Read more »



Render Time: 2026-05-31 17:23:35