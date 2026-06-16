Gli annegamenti in Italia: cause e consigli per evitarli

L'Istituto Superiore di Sanità ha studiato i motivi per cui si muore in acqua in Italia e ha raccomandato di valutare sempre le proprie condizioni di salute prima di fare il bagno.

L'Istituto Superiore di Sanità ha studiato i motivi per cui si muore in acqua in Italia , e ha raccomandato di valutare sempre le proprie condizioni di salute prima di fare il bagno.

Gli annegamenti in Italia sono molti di più di quanto si pensi, e quasi sempre sono causati da cause evitabili. I bambini e i giovani rappresentano una quota significativa di questi decessi, spesso a causa di momenti di distrazione, come guardare il telefono o avere una conversazione. L'Istituto Superiore della Sanità consiglia di scegliere le spiagge sorvegliate, con assistenti al salvataggio che possono intervenire velocemente in caso di emergenza.

Inoltre, è importante evitare gli sforzi eccessivi, non tuffarsi quando si è stanchi o dopo aver mangiato, e scegliere le ore meno torride. La bandiera rossa, il cielo che cambia, la stanchezza che arriva prima del previsto sono tutti segnali di pericolo che non devono essere ignorati





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