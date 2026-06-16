L'amministratore delegato della giapponese Mitsui O.S.K. Lines, Jotaro Tamura, ha dichiarato al Financial Times che non ci sono ancora sufficienti garanzie per riprendere il traffico marittimo attraverso la rotta di transito per circa un quinto dell'approvvigionamento mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto.

Gli armatori non riprenderanno il transito attraverso lo Stretto di Hormuz per settimane finché non saranno certi che l'accordo tra Stati Uniti e Iran sia 'concreto'.

L'amministratore delegato della giapponese Mitsui O.S. K. Lines, Jotaro Tamura, ha dichiarato al Financial Times che non ci sono ancora sufficienti garanzie per riprendere il traffico marittimo attraverso la rotta di transito per circa un quinto dell'approvvigionamento mondiale di petrolio e gas naturale liquefatto, insieme a prodotti come l'alluminio e l'urea. La guerra in Iran, iniziata il 28 febbraio con gli attacchi statunitensi e israeliani, ha bloccato in gran parte il trasporto marittimo attraverso la rotta di transito. Mitsui O.S.

K., una delle tre principali compagnie di navigazione giapponesi, dispone di una flotta di oltre 900 navi, tra cui navi portarinfuse, petroliere e traghetti.

'Ciò che dovrà essere messo in atto non è solo un semplice accordo tra i paesi coinvolti, ma deve essere concreto e tradursi in una situazione reale nello Stretto di Hormuz, in modo che le compagnie di navigazione possano sentirsi a proprio agio nel transitarvi', ha dichiarato Tamura al FT prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciasse un accordo per porre fine alla guerra in Iran. 'Date le esperienze degli ultimi due mesi, penso sia ragionevole supporre che ci vorranno almeno un paio di settimane, se non un mese', ha dichiarato Tamura al quotidiano.

L'accordo tra Washington e Teheran in fase di finalizzazione non ha modificato l'opinione di Tamura, secondo quanto riportato dal FT. Il presidente Donald Trump ha dichiarato in un post su Truth Social che le navi cariche di petrolio stanno iniziando a lasciare lo stretto, 'percorrendo l'autostrada meridionale, che è totalmente sicura, protetta e incontaminata'





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