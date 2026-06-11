Gli Azzurri di De Giorgi superano la Germania grazie a una rimonta tattica decisiva

Gli italiani, guidati da De Giorgi, conquistano la prima vittoria del torneo contro la Germania in una partita ricca di tensioni arbitrali e scelte tattiche, chiudendo il match con un servizio decisivo di Bottolo. La squadra guarda ora alla sfida contro la Turchia.

I giovani atleti guidati da De Giorgi hanno assicurato la prima vittoria della squadra in una sfida tesa e complicata, dimostrando carattere e coesione di gruppo.

L'incontro contro la Germania, diretto dal tecnico Massimo Botti, è stato un vero campo minato di nervosismo, incertezze e frustrazione, ma gli azzurri sono riusciti a mantenere la lucidità, a sfruttare gli innesti dalla panchina e a reagire con energia nei momenti decisivi. Dopo aver subito un primo set dominato dalla Germania, l'Italia ha trovato il ritmo nell'ultimo terzo set grazie a un'importante variazione tattica: l'allenatore De Giorgi ha sostituito Rychlicki con Bovolenta e, poco dopo, ha inserito Gargiulo al posto di Sanguinetti.

Queste scelte hanno permesso di indebolire la difesa avversaria e di rilanciare l'attacco, favorendo una rimonta che ha portato l'Italia al vantaggio finale. Il punto di svolta è stato il lavoro di gruppo, con la coppia Bovolenta‑Luca Porro che ha spinto la squadra verso il recupero, mentre Sani, entrato per Bottolo, ha dimostrato di non essere solo un sostituto di battuta, contribuendo con solidi muri difensivi e con una presenza costante in fase d'attacco.

Anche il libero Laurenzano ha svolto un ruolo fondamentale nei passaggi di ricezione, garantendo una maggiore stabilità al servizio. Nel corso della partita, le decisioni arbitrali hanno generato non pochi contrasti. Il dominicano Ramirez Ortiz ha preso alcune decisioni controverse, in particolare durante una revisione video (video‑challenge) che ha sollevato dubbi sulla precisione della tecnologia di rilevamento degli errori.

La squadra tedesca, con Zimmermann‑John in apertura, i centrali Krick e Torwie, gli schiacciatori Brand e Rohrs, e il libero Schott, ha messo alla prova la resilienza italiana, soprattutto nel secondo set, sfruttando un servizio potente e un attacco fluido. Tuttavia, l'Italia non si è lasciata sopraffare: De Giorgi ha mantenuto la formazione iniziale, schierando la diagonale Paolo Porro‑Rychlicki, i centrali Sanguinetti e Mati, gli schiacciatori Luca Porro e Bottolo, e il libero Laurenzano.

La capacità di adattarsi rapidamente ai cambi di gioco ha consentito agli azzurri di neutralizzare le minacce tedesche, soprattutto nei momenti di pressione, come il punto decisivo del 29‑28 che è stato contestato, ma infine confermato a favore della Germania. Nonostante la tensione, la squadra ha trovato la forza di chiudere il match con un servizio di Bottolo, sostituito da Luca Porro, che ha concluso l'incontro con un punto netto.

La vittoria ha un significato importante anche dal punto di vista classifica, poiché consente all'Italia di avvicinarsi alla zona di qualificazione per le fasi successive del torneo. Il prossimo impegno contro la Turchia è programmato per l'1.30 di notte, tra sabato e domenica, e vedrà confermate le formazioni di entrambe le squadre.

De Giorgi ha già annunciato la disposizione tattica per il nuovo incontro, mantenendo la stessa combinazione di attaccanti e difensori, con l'obiettivo di consolidare il risultato ottenuto contro la Germania. I migliori marcatori della partita sono stati Bovolenta e Brand, entrambi con 17 punti, a testimoniare l'intensità dello scontro e la capacità di entrambi i gruppi di imporsi in momenti critici.

L'analisi post‑partita suggerisce che la squadra italiana potrà migliorare la gestione dei momenti di pressione arbitrale e affinare le proprie strategie di attacco, puntando a una prestazione ancora più fluida nella prossima sfida contro la Turchia





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