Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero sbloccato miliardi di dollari per l'Iran in cambio della fine degli attacchi

Secondo fonti, l'UAE avrebbe liberato fondi, fino a 20 miliardi di dollari, per indurre l'Iran a fermare gli attacchi missilistici e a ripristinare le relazioni bilaterali, mentre proseguono i colloqui tra Teheran e Washington sul futuro delle sanzioni.

Una donna sventola una bandiera iraniana in una strada di Teheran, il 10 giugno 2026. L'immagine, scattata da Majid Asgaripour per l'agenzia WANA, è stata diffusa da Reuters.

La notizia, tradotta automaticamente con DeepL, riguarda un presunto accordo tra Emirati Arabi Uniti e Iran. Secondo quattro fonti, gli Emirati avrebbero sbloccato miliardi di dollari per Teheran, in un cambio di strategia dopo settimane di attacchi iraniani contro lo stato del Golfo durante la guerra tra Stati Uniti, Israele e la Repubblica Islamica. L'indiscrezione, non riportata in precedenza, coincide con la fase finale di negoziati più ampi tra Teheran e Washington per porre fine al conflitto.

Diplomati suggeriscono che tali colloqui potrebbero coinvolgere il rilascio di decine di miliardi di dollari di proventi petroliferi iraniani congelati in banche estere a causa delle sanzioni statunitensi. Due fonti regionali hanno dichiarato a Reuters che gli Emirati hanno acconsentito a liberare una somma totale di 10 miliardi di dollari, di cui oltre 3 già consegnati.

Altre due fonti interne all'accordo stimano l'ammontare complessivo in 20 miliardi, precisando che la mossa sarebbe stata concordata in cambio della cessazione degli attacchi iraniani contro gli Emirati. Una di queste ha confermato che una prima tranche di 3 miliardi è già stata resa disponibile. Reuters non ha potuto verificare se i fondi previsti per i trasferimenti appartengano agli Emirati o provengano da conti iraniani bloccati da tempo nel sistema bancario degli Emirati o altrove.

Il ministero degli Affari Esteri degli Emirati ha rilasciato una smentita categorica, definendo "interamente false e infondate" le voci sul trasferimento, inclusa quella sui 3 miliardi, e negando che siano stati rilasciati, trasferiti o facilitati fondi iraniani congelati attraverso gli Emirati. In precedenza, un funzionario emiratino, interpellato da Reuters, aveva dichiarato che il paese sta cercando di ridurre le tensioni e promuovere la pace. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

A Washington, il vicepresidente JD Vance ha dichiarato che i fondi non saranno rilasciati all'Iran per la firma di un accordo con gli Stati Uniti o per la partecipazione a un incontro, aggiungendo che il potenziale accordo è strutturato per garantire che i benefici economici fluiscano verso Teheran solo se questa adempie ai propri obblighi. Le autorità iraniane non hanno risposto tempestivamente a una richiesta di commento. Tutte le fonti hanno chiesto l'anonimato a causa della delicatezza della questione.

L'accordo segna una netta inversione di rotta rispetto all'ostilità aperta che ha caratterizzato a lungo i rapporti tra Emirati e Iran durante la guerra, periodo in cui gli attacchi iraniani hanno svuotato gli hotel di Dubai, spinto alcuni espatriati a fuggire e scosso la reputazione di sicurezza su cui si basa il ruolo della città come hub commerciale di primo piano.

Una fonte ha spiegato che la mossa offre un modo per risolvere il conflitto tra Stati Uniti e Iran senza che nessuna delle due parti superi le proprie linee rosse: l'Iran può rivendicare di aver ottenuto un risarcimento per i danni di guerra, Washington può insistere di non aver pagato nulla, e Abu Dhabi ottiene sicurezza per sé e per lo status di hub di Dubai, presentando il tutto come un investimento per ricostruire la fiducia regionale. L'altra fonte ha aggiunto che, in cambio dello stanziamento, l'Iran cesserà gli attacchi con missili e droni contro gli Emirati, e si procederà a un riavvicinamento bilaterale, includendo condivisione di intelligence e cooperazione economica.

La fonte ha anche rivelato che l'Iran ha contattato almeno altri due paesi del Golfo per un accordo simile. L'ultimo attacco diretto iraniano contro gli Emirati risale a più di un mese fa: il 4 maggio un raid ha colpito il porto di Fujairah, sul Golfo di Oman.

I colloqui, secondo la prima fonte, sono iniziate settimane fa ma si sono accelerati la scorsa settimana quando funzionari dei Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno visitato Abu Dhabi per incontrare lo sceicco Tahnoun bin Zayed al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale e vice governatore di Abu Dhabi, e hanno soggiornato nella sua residenza. L'accordo si inserisce in uno scenario finanziario complesso checoinvolge potenzialmente Dubai, principale hub commerciale degli Emirati e uno dei più importanti sbocchi economici per Teheran.

Le banche di Dubai detengono da tempo consistenti depositi collegati all'Iran, molti dei quali ora immobilizzati a causa delle sanzioni statunitensi





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