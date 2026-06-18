Gli Emirati Arabi Uniti riducono la dipendenza dallo Stretto di Hormuz

Gli Emirati Arabi Uniti stanno investendo in nuove infrastrutture per ridurre la loro dipendenza dallo Stretto di Hormuz, una delle arterie dell'energia mondiale.

Gli Emirati Arabi Uniti stanno riducendo la loro dipendenza dallo Stretto di Hormuz, una delle arterie dell'energia mondiale, per ridurre la vulnerabilità ai conflitti e alle crisi militari.

Il governo emiratino sta investendo in nuove infrastrutture, come porti e collegamenti terrestri, per renderli indipendenti da Hormuz. Il progetto è ambizioso e richiederà investimenti su scala molto ampia. Il ministro del Commercio estero Thani Al Zeyoudi ha descritto questa traiettoria come un passaggio verso una sorta di autarchia logistica, cioè la capacità di far funzionare il sistema nazionale anche nel caso in cui Hormuz resti inattivo, ostacolato o politicamente esposto.

Il perno del progetto è la costa orientale, affacciata sul Golfo dell'Oman e quindi fuori dallo Stretto di Hormuz. Qui si concentrano i porti di Dibba, Fujairah e Khor Fakkan, destinati a un'importante espansione infrastrutturale. L'idea è semplice nella forma, ma imponente nella realizzazione: spostare sempre più traffici verso terminali che non obblighino le navi a passare nel tratto più sensibile della regione.

Fujairah, in particolare, svolge un ruolo particolarmente delicato in questo scenario, perché è già oggi una piattaforma decisiva per l'export energetico e per i movimenti di navi che vogliono evitare l'area più esposta. Khor Fakkan e Dibba, a loro volta, funzionano come tasselli complementari di un sistema che mira a distribuire il rischio su più approdi, aumentando la resilienza complessiva della rete portuale.

La costruzione di almeno un nuovo porto lungo la stessa fascia costiera va nella stessa direzione: non un semplice ampliamento, ma un vero e proprio nuovo disegno della geografia commerciale degli Emirati. La parte più ambiziosa del piano riguarda però i collegamenti terrestri.

Porti più forti servono a poco se restano isolati, e per questo il governo emiratino sta investendo in nuove condotte, reti ferroviarie e stradali per connettere la costa orientale con i giacimenti di petrolio e gas e con gli impianti industriali del Paese. È qui che il progetto smette di essere solo marittimo e diventa sistemico. Gli oleodotti sono il primo anello di questa strategia, perché permettono di trasferire il greggio verso porti che non dipendono da Hormuz.

Ma il disegno va oltre il petrolio, in quanto riguarda anche i prodotti petrolchimici, il GNL e altre merci energetiche che oggi dipendono da catene logistiche più fragili e più costose. In questo quadro, la ferrovia è la variabile decisiva, perché riduce i tempi, alleggerisce il trasporto su gomma e rende più efficiente il collegamento tra gli impianti dell'interno e gli sbocchi costieri. Tutta questa architettura ha un prezzo elevato.

I progetti sono ancora in fase di definizione e non sono stati resi noti costi e tempistiche precise, ma è evidente che si parla di investimenti su scala molto ampia. Non è solo un problema di bilancio, è anche una scelta industriale che ridefinisce priorità, flussi di capitale e gerarchie territoriali all'interno del Paese. Il punto, per Abu Dhabi, è che il costo dell'inazione sarebbe maggiore.

Ogni crisi nello Stretto di Hormuz si traduce in ritardi, assicurazioni più care, rotte più complicate e maggiore esposizione a rischi geopolitici che gli Emirati non controllano direttamente. In altri termini, spendere oggi per costruire alternative significa comprare stabilità domani. È una logica tipica degli Stati che hanno molto da perdere se il commercio globale si inceppa. La scelta degli Emirati non nasce nel vuoto.

Le tensioni regionali e gli attacchi subiti dalle infrastrutture nella costa orientale hanno reso evidente quanto sia fragile la dipendenza da un solo passaggio marittimo





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