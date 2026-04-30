Gli Epstein Files: la rete di potere e sesso che ha sconvolto il mondo

Dopo cinque anni dalla morte di Jeffrey Epstein, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre tre milioni di documenti che svelano la sua rete di sfruttamento sessuale, coinvolgendo politici, economisti e artisti. Le testimonianze delle vittime e le email private rivelano un sistema di potere e corruzione che ha lasciato il mondo senza parole.

Il 10 agosto 2019, Jeffrey Epstein , il finanziere accusato di violenze e traffico di minori , fu trovato morto nella sua cella del carcere di New York.

La sua morte, ufficialmente dichiarata suicidio, lasciò molti dubbi e alimentò teorie del complotto. Cinque anni dopo, il 30 gennaio 2026, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha reso pubblici oltre tre milioni di documenti relativi alla sua rete di potere, svelando un sistema di sfruttamento sessuale che coinvolgeva alcune delle personalità più influenti del mondo. Tra i file, emergono dettagli agghiaccianti: testimonianze di vittime, email private e accordi giudiziari che mettono in luce l’ampiezza del suo impero criminale.

Una delle vittime, allora solo 14 anni, ha raccontato di essere stata costretta a praticare sesso orale su Donald Trump, che avrebbe reagito violentemente quando lei lo morse. La ragazza, in una mail, chiedeva di spostare un appuntamento per non perdere un altro giorno di scuola, rivelando la normalità con cui queste atrocità venivano perpetrate. I documenti, pubblicati in modo disorganizzato, hanno inizialmente esposto l’identità delle vittime, scatenando proteste e richiedendo un intervento per proteggere le loro identità.

Intanto, la rete di Epstein si estendeva tra politici, economisti, artisti e scienziati, tutti coinvolti in un gioco di potere e sesso che ha sconvolto il mondo. Il nostro motore di ricerca permette di consultare oltre 200 nomi e centinaia di documenti per ricostruire questa galassia occulta, dove il denaro e l’influenza coprivano i crimini più efferati.

Le foto delle vittime, spesso minorenni, testimoniano l’orrore di un sistema che ha sfruttato la vulnerabilità di tante giovani donne, lasciando un segno indelebile nella storia del crimine organizzato





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