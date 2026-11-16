Gli Houthi conquistano nuovi territori costieri dopo il ritiro saudita a Yemen

Le forze Houthi avanzano verso Aden dopo che le truppe governative sostenute dall'Arabia Saudita si ritirano dalla costa meridionale dello Yemen per difendere la città portuale strategica.

Le forze ribelli Houthi hanno consolidato il loro controllo su vaste porzioni della costa meridionale dello Yemen, approfittando del ritiro tattico delle unità governative sostenute dall' Arabia Saudita. Questo spostamento strategico, confermato da fonti militari lunedì 16 novembre 2026, segna un'importante evoluzione nel conflitto che ha riacceso la guerra civile nello Yemen a estate inoltrata, dopo un periodo di stallo durato diversi anni.

Avanzata Houthi verso la costa meridionale

I combattenti Houthi hanno occupato territory che si estendono dall'area di Dhubab fino allo stretto di Bab el-Mandeb, un corridoio marittimo di fondamentale importanza per il commercio globale. L'avanzata ha portato le truppe ribelli fino alla zona costiera di Khor Omairh, situata a circa 100 chilometri a ovest della città di Aden. Contestualmente, i ribelli si trovano a soli 25 chilometri dalle linee di difesa governative nei pressi di Qawah, sempre lungo la costa, avvicinandosi significativamente al cuore del potere del governo riconosciuto internazionalmente.

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Questa mobilità operativa rappresenta una diretta conseguenza della decisione presa dal governo yemenita domenica 15 novembre 2026. Le forze governative hanno dichiarato il ritiro dalle aree circostanti lo stretto di Bab el-Mandeb per concentrare tutte le risorse disponibili sulla difesa della città portuale di Aden, che funge da capitale di facto e principale roccaforte contro i ribelli.

Ritirato strategico per difendere Aden

Il ripiegamento delle unità leali al governo, supportate logisticamente e militarmente da Riyadh, è stato deciso immediatamente dopo un contrattacco lanciato dalle forze governative nel mese di ottobre. Tuttavia, l'offensiva iniziale non è riuscita a sgomberare completamente i ribelli dall'area né a riconquistare la città costiera di al-Mocha, situata più a nord lungo la linea di costa. Di conseguenza, il comando militare ha dovuto riorganizzare le truppe lungo le nuove linee del fronte per preparare una difesa più compatta.

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Gli analisti definiscono questo passo un grave battuta d'arresto per la campagna saudita volta a contenere l'espansione degli Houthi. Da quando la guerra civile si è riattivata, le milizie Houthi, alleate con l'Iran, hanno intensificato i lanci di missili balistici contro aeroporti e infrastrutture petrolifere situate nel territorio saudita, trasformando il conflitto locale in una minaccia regionale più ampia.

Tensioni sociali einsicurezza ad Aden

L'atmosfera ad Aden è diventata progressivamente più tesa man mano che le truppe governative istituivano nuovi posti di blocco e intensificavano i controlli di identità tra la popolazione civile. Sebbene i residenti abbiano confermato che le forniture di cibo e carburante siano attualmente disponibili, la paura di un imminente coinvolgimento diretto nelle combattimenti sta dilagando tra i cittadini. Il timore principale riguarda la possibilità che i combattimenti si spostino definitivamente all'interno dell'area urbana della città portuale.

Amin Mahmoud, un dipendente del governo residente ad Aden, ha espresso preoccupazione per la rapidità dell'avanzata nemica e per la vulnerabilità della città di fronte a un eventuale assalto. La presenza di posti di blocco supplementari è interpretata dalla popolazione come un segnale di allerta generale e di preparazione a uno scenario di conflitto urbano ad alta intensità.

Analisi dei punti di forza Houthi

Mohammed Al-Qadhi, un esperto di conflitti e analisi politica, ha sottolineato che la situazione attuale evidenzia la frammentazione interna delle forze governative. Secondo l'analista, le milizie Houthi stanno beneficiando degli anni di disaccordi e lotte di potere all'interno dell'esercito governativo yemenita, utilizzando queste divisioni per avanzare senza incontrare una resistenza coerente. La strategia di Aden è ora limitata alla protezione della città e della provincia di Lahj, abbandonando temporaneamente l'obiettivo di riconquistare Sanaa, la capitale settentrionale caduta in mano ai ribelli nel 2014.

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La ripresa delle ostilità a estate ha visto i riballi fare guadagni rapidi lungo la costa del Mar Rosso, isolando contemporaneamente le forze governative nella città di Taiz, la terza più grande del paese, situata nelle montagne a monte dell'accesso ad Aden. Mentre le truppe saudite avevano recuperato rapidamente posizioni chiave come Dhubab durante l'offensiva del mese scorso, l'incapacità di eliminare definitivamente la presenza nemica ha creato le condizioni per l'attuale contrattacco Houthi.