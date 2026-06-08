Gli Houthi vietano la navigazione israeliana nel Mar Rosso

Gli Houthi dello Yemen, allineati all'Iran, hanno detto di aver lanciato un attacco contro Israele e di aver emanato un divieto totale di navigazione israeliana nel Mar Rosso. Questo potrebbe aumentare le sfide per il trasporto marittimo globale attraverso il Medio Oriente durante la guerra contro l'Iran.

Gli Houthi dello Yemen , allineati all' Iran , hanno detto lunedì di aver lanciato un attacco contro Israele e di aver emanato un divieto totale di navigazione israeliana nel Mar Rosso .

Questo potrebbe aumentare le sfide per il trasporto marittimo globale attraverso il Medio Oriente durante la guerra contro l' Iran. Gli attacchi degli Houthi alle navi del Mar Rosso potrebbero preoccupare i mercati energetici a più di tre mesi dalla chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell' Iran e con il riaccendersi della guerra nella notte.

Una fonte Houthi ha dichiarato a Reuters che impedire alle navi israeliane di transitare nel Mar Rosso è stato un primo passo, e che un'ulteriore escalation potrebbe portare a bloccare il passaggio di qualsiasi nave diretta in Israele, oltre ad altre misure. Gli attacchi degli Houthi alle navi del Mar Rosso durante i due anni di guerra di Gaza, iniziati nell'ottobre 2023, hanno indotto le principali compagnie, tra cui Maersk e Hapag-Lloyd, a deviare verso l' Africa, una rotta molto più lunga e costosa.

In quel periodo, gli attacchi degli Houthi contro quelle che il gruppo definisce navi legate a Israele sono stati estesi a tutte le compagnie di navigazione che utilizzavano i porti israeliani. L'impatto di un'eventuale minaccia prolungata al trasporto marittimo del Mar Rosso potrebbe però essere maggiore ora, data la chiusura dello Stretto di Hormuz. La maggior parte della produzione energetica del Golfo non ha potuto lasciare la regione dall'inizio della guerra, il 28 febbraio.

Tuttavia, volumi significativi di greggio saudita sono stati trasportati via pipeline al suo terminale di esportazione sul Mar Rosso, a Yanbu. Anche gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti a esportare un po' di greggio da Fujairah, che si trova fuori dallo Stretto di Hormuz, ma anche questo terminale è stato attaccato dagli iraniani





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