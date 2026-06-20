Gli italiani e la protezione solare: ancora molto da imparare

Gli italiani sono diventati più responsabili rispetto all'esposizione al sole, ma ancora non si proteggono abbastanza. L'informazione diffusa dai medici e dai giornalisti ha avuto un impatto positivo, ma ci sono ancora molti che non utilizzano i filtri solari in modo corretto.

Gli italiani sono diventati più responsabili rispetto all' esposizione al sole , ma ancora non si proteggono abbastanza. L'informazione diffusa dai medici e dai giornalisti ha avuto un impatto positivo, ma ci sono ancora molti che non utilizzano i filtri solari in modo corretto.

Secondo Andrea Paro Vidolin, responsabile del Centro di fotodermatologia dell'ospedale Israelitico Roma, la prima regola è scegliere un buon prodotto solare e applicarlo correttamente. È importante utilizzare un prodotto che protegga contro l'UVB, la luce visibile e l'infrarosso, e rinnovarlo almeno ogni ora, anche se è water resistant.

Il dermatologo sottolinea che un fototipo più chiaro è più esposto a danni e che bisogna proteggere ancora di più e meglio se ci sono stati casi di melanomi o tumori in famiglia. La cosa pericolosa per la nostra cute non è tanto l'abbronzatura, ma la scottatura, che può portare a danneggiamento cellulare e a problemi tumorali.

È importante utilizzare un prodotto solare stick per proteggere i nei e altre formazioni tumorali, e non ci sono solo i nei: ci sono anche altri tipi di tumori da tenere d'occhio. Sul piano strettamente medico, il tatuaggio non ha particolari necessità di protezione, ma da un punto di vista estetico è logico proteggere il disegno con un supplemento di prodotto solare.

Anche la depilazione richiede una protezione attenta, soprattutto se la depilazione viene fatta oggi o domani e si esporre al sole o si protegge molto poco. Oggi esistono anche dei solari dedicati per patologia, e la strategia migliore è mettere una crema 50 sulla cute normalmente pigmentata e una crema di media protezione sulla chiazza di vitiligine per un'esposizione di 2 o 3 ore





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