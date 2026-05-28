Secondo il Rapporto Italia 2026 dell'Eurispes, solo una famiglia su quattro riesce a mettere qualcosa da parte, mentre il 75,6% arriva a fine mese dando fondo a tutte le proprie finanze.

Gli italiani non sono più un popolo di risparmiatori. Secondo il Rapporto Italia 2026 dell' Eurispes , solo una famiglia su quattro riesce a mettere qualcosa da parte, mentre il 75,6% arriva a fine mese dando fondo a tutte le proprie finanze.

A pesare sono soprattutto l'affitto per il 45,6% delle famiglie, e le utenze per il 28,7%, seguiti dalla rata del mutuo (27,2%) e le spese mediche (25,5%). Il risultato è che il 62,1% delle famiglie arriva sì a fine mese, ma con difficoltà, mentre un altro 33,1% deve attingere ai risparmi accumulati.

Il ricorso ai risparmi cresce spostandosi dal Nord verso il Mezzogiorno, passando dal 27-28% nelle regioni settentrionali, al 34,2% in quelle centrali fino a superare il 39% al Sud e nelle Isole. Tuttavia, per quanto riguarda l'arrivare senza difficoltà a fine mese, il Mezzogiorno registra due situazioni opposte: sono proprio le famiglie residenti in Sicilia e Sardegna ad affermare più spesso di non avere difficoltà ad arrivare a fine mese (49,6%), mentre il Sud continentale mostra il valore minino (32,1%).

La possibilità di risparmiare è più elevata nel Centro Italia (31,3%) e minima fra le famiglie isolane (20,5%), ma anche le famiglie del Nord-Est faticano su questo fronte (21,1%) mentre Nord-Ovest e Sud si collocano in una posizione intermedia. Il Nord-Ovest guida la classifica per il tasso di difficoltà nel pagamento dell'affitto con un dato sensibilmente superiore alla media (54,5%), seguono il Sud (49,4%) e il Nord-Est (48,9%).

Per le spese mediche invece il Mezzogiorno (31% in media) e il Centro (28,6%) registrano i valori più elevati, mentre il Nord-Ovest (20,6%) e il Nord-Est (19,4%) si collocano nettamente al di sotto della media nazionale del 25,5%. La situazione economica non è delle più rosee. Secondo il 27% dei cittadini c'è stato un peggioramento netto, mentre un 30,3% sostiene che sia lieve e il 17,2% ritiene che la situazione sia rimasta stabile.

Meno di un intervistato su 10 (9,2%) indica un miglioramento. A tal proposito l'Eurispes fa notare che dal 2021 in poi c'è stata una sorta di 'normalizzazione' del pessimismo. Per contenere le uscite bisogna tagliare giocoforza delle spese. E qualche volta, troppo spesso, ci va di mezzo anche la salute.

Il 34,6% del campione dichiara di rinunciare anche alla cura di sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici periodici (34,6%) e le cure odontoiatriche (32,1%). Su livelli inferiori si collocano le rinunce alle visite specialistiche (23,4%), alle spese veterinarie (20,4%) e alle terapie o interventi medici (19,8%), mentre la quota più contenuta riguarda l'acquisto di medicinali (15,7%).

Secondo l'82% dei cittadini i prezzi sono in aumento, una percezione condivisa in maniera omogenea su tutto il territorio con percentuali sempre oltre l'80%, a eccezione delle isole dove il 60,7% rileva aumenti. Nella maggior parte dei casi i cittadini ritengono, in base alla propria esperienza, che l'aumento dei prezzi si sia attestato oltre l'8% (38,9%).

In cima alla classifica dei rincari si piazzano generi alimentari (93,3%) e carburanti (91,2%), seguiti da pasti fuori casa (83,4%) e viaggi e vacanze (82,2%), trasporti (75,4%), vestiario e calzature (72,4%), cura della persona e spese per la salute (70,9%), spese per la salute come ticket-medicine (68,8%), tecnologia (61,7%), arrendamento e servizi per la casa (61,4%), cinema/spettacoli e attività culturali (61,1%), affitto (60%). Quote più contenute riguardano invece l'acquisto della casa (56,8%), la palestra e lo sport (56,3%) e le spese telefoniche (49,9%)





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