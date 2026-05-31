Gli squali: più antichi degli alberi di 65 milioni di anni

Un'analisi dei fossili rivela che gli squali esistevano già 450 milioni di anni fa, precedendo di 65 milioni di anni la comparsa dei primi alberi. Un viaggio nel tempo tra dentelli dermici e antiche foreste.

Quando si parla di squali, non si può mai sapere come andrà a finire. Da una parte, mentre prosegue la scoperta di nuove specie, ci si interroga sul loro futuro; dall'altra, si continua a scavare in merito alle loro origini, tornando indietro di tanti, ma tanti, milioni di anni fa.

Infiliamo gli scarponi e inforchiamo gli occhiali per sognare quel passato svelato che nasconde ancora mille insidie e segreti. Siamo nel lontanissimo periodo del tardo Ordoviciano, quando, circa 450 milioni di anni fa, un pesce muore e si sedimenta. Quel pesce non lo saprà mai, ma rappresenterà la prima prova della presenza degli squali sulla faccia della Terra.

Nell'incredibile documentazione fossile, le poche scaglie rinvenute sono identificate come dentelli dermici, le stesse strutture cutanee che ricoprono ancora oggi la pelle degli squali. La scoperta è epocale e, sebbene alcuni paleontologi preferiranno aspettare ulteriori conferme, si sostiene che quelle scaglie possano appartenere a una sorta di antenato.

Successivamente, altri dentelli provenienti da rocce analizzate in Siberia del Siluriano, terzo dei sei periodi dell'era Paleozoica, risalenti a 420 milioni di anni fa, verranno attribuiti a uno squalo vero e proprio, stavolta senza dubbio alcuno. Com'era quel mondo lontanissimo nel quale già nuotavano gli squali? Certamente molto distante da quello che oggi possiamo immaginare. A cominciare da chi viveva nel profondo blu.

I primi squali erano diversi da quelli moderni, così come la vita sulla terraferma che a fatica si espandeva. Un detto in voga tra studiosi e ricercatori dice che gli squali sono più vecchi degli alberi. Niente di più esatto, a patto che ci si intenda sul significato della parola albero.

Gli squali, infatti, sono anteriori a pressoché ogni lignaggio vivente di vertebrati e precedono di gran lunga la venuta dei primi alberi che, secondo stime basate su ritrovamenti di radici fossili, risalgono a circa 385 milioni di anni fa. Quanto tempo è intercorso dalla comparsa dei due contendenti? Circa 65 milioni di anni. Una differenza che corrisponde all'incirca allo stesso intervallo di tempo che separa l'Era moderna dall'estinzione dei dinosauri.

Quando è esistito il primo organismo che si potrebbe ragionevolmente definire un albero, lo squalo pattugliava i mari da un periodo più lungo dell'intera Era dei mammiferi. Nel tardo Ordoviciano, quando i primi resti degli squali sedimentavano, la Terra era un posto poco ospitale. I continenti erano disposti in modo molto diverso: la maggior parte delle terre emerse era riunita in un supercontinente meridionale chiamato Gondwana.

I mari brulicavano di Trilobiti, artropodi, brachiopodi, primi pesci privi di mascelle e Euripteridi, noti come scorpioni di mare. Le piante avevano sì iniziato a colonizzare la terraferma, ma con pochi progressi. Le prime piante erano Epatiche, da Hepatos che significa fegato, e muschi imparentati con le Briofite, che ancora oggi si osservano sulle rocce umide. Organismi piccoli e semplici, privi di radici, veri fusti e foglie.

Impossibile la posizione eretta a causa del mancato sviluppo di tessuti irrigiditi dalla lignina. Dai primi fossili, le piante probabilmente non superavano pochi centimetri di altezza, descritte come fili verdi esili conficcati nel fango. Piante come la Baradwanathia, tempo dopo, non avrebbero raggiunto più di 20 o 30 centimetri. La cosa più simile a una foresta era una bassa macchia di piante vascolari alte al massimo fino al ginocchio, che crescevano nelle zone umide costiere.

Tutto mentre gli squali erano già una linea evolutiva oceanica da almeno 25 milioni di anni. Quando comparvero gli alberi? Per vedere i primi veri alberi bisogna attendere il Devoniano medio, circa 385 milioni di anni fa, con l'esemplare più antico, la Wattieza, identificata grazie a fossili rinvenuti nello stato di New York. Somigliava a una moderna felce con un tronco che raggiungeva circa 8 metri.

Del medesimo periodo, l'Archaeopteris, genere che diede origine alle prime vere foreste, descritto con tronco legnoso e fogliame simile a quello delle felci ma con ramificazione più simile a quella delle moderne conifere. I più grandi, risalenti a circa 385 milioni di anni fa, alti fino a 30 metri, sono stati trovati nei pressi di Cairo, sempre nello stato di New York. A quel punto, gli squali avevano già 65 milioni di anni sulle spalle.

Il loro primo lignaggio si era già diversificato, e mentre gli alberi cominciavano a ergersi verso il cielo, gli squali continuavano a dominare i mari con la loro eleganza primordiale. Questa sorprendente scoperta ci ricorda quanto la vita sulla Terra sia antica e piena di meraviglie, e quanto ancora ci sia da imparare dal passato per comprendere il presente e proteggere il futuro di queste creature straordinarie





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