Gli Stati Uniti accelerano il ritiro delle truppe dalla Germania e dall'Europa

Gli Stati Uniti intendono accelerare il ritiro delle truppe dalle basi in Europa, con proposte da presentare alla NATO il mese prossimo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Welt am Sonntag, gli Stati Uniti intendono accelerare il ritiro delle truppe dalle basi in Europa . La notizia, diffusa sabato, cita una fonte anonima del Pentagono.

Il piano prevede di presentare le nuove proposte agli alleati della NATO durante la conferenza del prossimo mese. La decisione di accelerare il ritiro segue l'annuncio di maggio, quando Washington aveva comunicato l'intenzione di ridurre la presenza militare in Germania di 5.000 unità. Attualmente, la Germania ospita circa 35.000 soldati statunitensi in servizio attivo, il contingente più numeroso in Europa.

Il ritiro era stato inizialmente previsto in un arco di tempo compreso tra sei e dodici mesi, ma la nuova tempistica potrebbe essere più rapida, sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sulle località interessate. Le tensioni tra gli Stati Uniti e la Germania sono aumentate negli ultimi mesi, in particolare per la gestione del conflitto con l'Iran e le divergenze sulle politiche di difesa.

Il presidente Donald Trump ha più volte criticato la Germania per la sua spesa militare insufficiente, ritenuta al di sotto dell'obiettivo del 2% del PIL stabilito dalla NATO. L'amministrazione americana ritiene che il ritiro delle truppe sia un segnale chiaro verso gli alleati europei, spingendoli a contribuire in modo più equo alla sicurezza comune.

Tuttavia, molti analisti considerano questa mossa come un ulteriore indebolimento delle relazioni transatlantiche, già messe a dura prova dalle politiche unilaterali di Trump. I vertici della NATO hanno espresso preoccupazione per la decisione, sottolineando che la presenza americana in Europa è fondamentale per la deterrenza e la difesa collettiva. Secondo esperti militari, l'accelerazione del ritiro potrebbe avere conseguenze significative sulla sicurezza europea. La Germania rappresenta un hub logistico cruciale per le operazioni statunitensi in Medio Oriente e Africa.

La riduzione delle truppe potrebbe richiedere una riorganizzazione delle basi e una ridistribuzione delle risorse. Inoltre, paesi come Polonia e Paesi Baltici, che dipendono fortemente dalla presenza americana come deterrente contro la Russia, potrebbero sentirsi vulnerabili. La conferenza NATO del prossimo mese sarà un banco di prova per valutare le reazioni degli alleati.

Nel frattempo, il governo tedesco ha dichiarato di essere in attesa di notizie ufficiali, mentre alcuni parlamentari tedeschi hanno criticato aspramente la decisione, definendola un atto ostile verso un partner storico. La situazione rimane in evoluzione e ulteriori dettagli verranno probabilmente chiariti nei prossimi giorni





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