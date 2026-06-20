Gli Stati Uniti ai Mondiali con aspettative molto alte

La squadra statunitense è forte e la gente ha un ottimismo eccessivo. La campagna elettorale per il nuovo sindaco di Bologna sta andando avanti, con molti candidati in corsa.

Gli Stati Uniti hanno iniziato i Mondiali con aspettative molto alte, ma ora dopo due partite l'ottimismo è aumentato. La squadra statunitense è forte e la gente ha un ottimismo eccessivo.

La campagna elettorale per il nuovo sindaco di Bologna sta andando avanti, con molti candidati in corsa. Un aiuto ai giovani per pagare l'affitto è stato proposto, ma non è chiaro se sarà approvato. La 'spiaggia' bolognese è un luogo di ritrovo per i giovani, ma è anche un problema per la città.

Inoltre, la confusione generata dai tornelli del passante di Milano è un problema per i cittadini. La stazione Centrale di Milano sarà rinnovata, ma non è chiaro come sarà. La puzza nella stazione della metro Loreto di Milano è un problema per i pendolari. Giorgia Meloni ha implorato Donald Trump, ma non è chiaro cosa sia successo.

La storia dei quattro giovani migranti bruciati vivi ad Amendolara è un caso drammatico. Una vecchia Panda con due lavoratori africani e un agronomo è stata trovata in giro per piantagioni di melograni. Le denunce presentate contro il quotidiano il Fatto e contro la trasmissione televisiva Report sono un problema per la società del compagno di Minetti. La settimana dei videogiochi è stata un'occasione per gli editori di videogiochi di annunciare nuovi progetti o mostrare quelli già noti.

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La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. Il costo di un piccolo appartamento a Milano era non molto alto





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