Gli Stati Uniti allestiscono una struttura in Kenya per mettere in quarantena i cittadini esposti all'Ebola

Gli Stati Uniti stanno allestendo una struttura in Kenya per mettere in quarantena i cittadini statunitensi che sono stati esposti all'Ebola e non trasporteranno negli Stati Uniti coloro che sviluppano sintomi. La struttura sarà attrezzata per fornire cure più avanzate e supporto ai cittadini statunitensi che sviluppano sintomi fino a quando non saranno evacuati.

Gli Stati Uniti stanno allestendo una struttura in Kenya per mettere in quarantena i cittadini statunitensi che sono stati esposti all' Ebola e non trasporteranno negli Stati Uniti coloro che sviluppano sintomi.

Il mese scorso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il ceppo Bundibugyo di Ebola, per il quale non esiste un vaccino o un trattamento approvato, un'emergenza di rilevanza internazionale e i casi sono in forte aumento. Finora sono stati segnalati più di 900 casi sospetti e più di 200 morti sospette. La struttura in Kenya è destinata agli americani ad alto rischio che sono stati esposti al virus ma sono ancora asintomatici.

Sarà anche attrezzata per fornire cure più avanzate e supporto ai cittadini statunitensi che sviluppano sintomi fino a quando non saranno evacuati. I pazienti che devono essere evacuati saranno portati in Paesi terzi, non negli Stati Uniti, perché è più veloce e per proteggere gli americani in patria.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato mercoledì che 'non possiamo e non permetteremo a nessun caso di Ebola di entrare negli Stati Uniti' e la settimana scorsa gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni all'ingresso ai viaggiatori che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o in Sud Sudan negli ultimi 21 giorni, compresi i residenti permanenti legali, noti come titolari di carta verde. La struttura, approvata dal governo keniota, diventerà operativa venerdì con un'unità da 50 letti, con l'intenzione di aggiungere due unità di biocontenimento, ognuna in grado di ospitare due pazienti, e tre unità di isolamento, ognuna in grado di ospitare quattro pazienti





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