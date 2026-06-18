Gli Stati Uniti annunciano la revisione Nato 3.0: sei mesi per ridefinire la presenza militare in Europa con maggiore autonomia degli alleati

Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth ha annunciato l'avvio di una revisione della durata di sei mesi, denominata Nato 3.0, che esaminerà la disposizione delle forze americane e le basi militari sul continente europeo. La revisione prevede consultazioni con il Congresso USA e con gli alleati della Nato e punta a velocizzare il trasferimento della responsabilità primaria della difesa europea verso i Paesi europei stessi. Hegseth ha sottolineato che i contributi americani saranno condizionati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri membri dell'Alleanza, minacciando una riduzione del supporto USA in caso di inadempienze. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la postura delle forze statunitensi e l'intera Nato senza sorprese strategiche, nel solco della chiarezza di posizione dimostrata dall'amministrazione Trump.

Nei prossimi sei mesi gli Stati Uniti rivedranno la loro presenza militare in Europa. Lo ha confermato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth , aprendo la riunione ministeriale Difesa della Nato: "Annuncio oggi una revisione della durata di 6 mesi, che esaminerà la disposizione delle forze americane e le basi in Europa.

Chiamiamola revisione Nato 3.0". Hegseth ha spiegato che la review "sarà condotta con il contributo delle forze armate statunitensi e del Comando Europeo. Prevederà consultazioni con il Congresso degli Stati Uniti e con i nostri alleati.

Sarà concepita per garantire che la Nato si muova rapidamente e irreversibilmente verso un ruolo guida dell'Europa, assumendosi la responsabilità primaria della difesa europea, garantendo che le nostre forze siano pronte a soddisfare le esigenze globali degli Stati Uniti e assicurando che il nostro accesso in caso di sorvolo sia chiaramente delineato e garantito". La Nato 3.0 avrà "un approccio innovativo", ha detto Hegseth tornando a sferzare gli alleati atlantici.

"I nostri contributi annuali saranno subordinati al raggiungimento degli obiettivi di spesa per la difesa da parte degli altri Paesi. Laddove gli altri alleati non spenderanno con urgenza, i nostri contributi diminuiranno. Sarà una strada a doppio senso. Gli Usa non possono preoccuparsi della difesa europea né pagare di più di quanto facciano i nostri alleati.

Metteremo in condizione gli alleati di fare la loro parte. Terremo d'occhio gli alleati che non lo fanno e che dicono di no, o forse, o aspettano".

"Si tratta di una revisione che alcuni Paesi non supereranno, mentre altri la supereranno brillantemente. In definitiva, la revisione ha lo scopo di migliorare la postura e le basi delle forze statunitensi e di rafforzare la Nato 3.0. È concepita per essere costruttiva, come lo siamo sempre stati. Non ci sono sorprese strategiche.

Non ce ne sono mai state", precisa Hegseth parlando ai ministri della Difesa.

"Sono stato chiaro con tutti voi fin dal mio primo intervento a quest'assemblea nel febbraio del 2025. Il presidente Trump ha sempre fatto la stessa cosa. La nostra direzione è ed è sempre stata chiara. Questa è la cosa giusta da fare per il popolo americano.

È la cosa giusta da fare per questa alleanza. L'Europa può e deve assumersi la responsabilità primaria della propria difesa convenzionale, come promesso al vertice dell'Aia, e in tal modo salvaguardare la difesa europea per le generazioni a venire. Sappiamo che i nostri alleati possono farlo, ed è giunto il momento", conclude





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