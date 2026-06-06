La Nuova Zelanda si è impegnata a quasi raddoppiare le spese militari nel tentativo di incrementare le capacità di difesa. L'acquisto degli elicotteri fa parte di un piano 2025 del governo neozelandese di centro-destra che prevede di aumentare la spesa per la difesa di 9 miliardi di dollari neozelandesi in quattro anni e di raddoppiare quasi la spesa fino a raggiungere il 2% del prodotto interno lordo in otto anni.

Gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di cinque elicotteri marittimi Seahawk alla Nuova Zelanda per 1,5 miliardi di dollari. La Nuova Zelanda si è impegnata a quasi raddoppiare le spese militari nel tentativo di incrementare le capacità di difesa.

L'acquisto degli elicotteri fa parte di un piano 2025 del governo neozelandese di centro-destra che prevede di aumentare la spesa per la difesa di 9 miliardi di dollari neozelandesi in quattro anni e di raddoppiare quasi la spesa fino a raggiungere il 2% del prodotto interno lordo in otto anni. La Nuova Zelanda ha già allocato 1,58 miliardi di dollari neozelandesi in nuove finanze per la difesa e sta aggiornando le sue forze militari.

La vendita proposta migliorerà la capacità della Nuova Zelanda di far fronte alle minacce belliche attuali e future, fornendo una maggiore sicurezza alle infrastrutture critiche. La Nuova Zelanda utilizzerà la maggiore capacità per rafforzare la propria difesa interna. La Nuova Zelanda si sta sempre più dispiegando in Asia orientale a sostegno delle forze armate occidentali e dei loro partner, a fronte della rapida ascesa militare della Cina





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