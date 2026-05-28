Gli Stati Uniti avvertono l'Oman: non imporre pedaggi nello Stretto di Hormuz

Il governo degli Stati Uniti ha avvertito l'Oman di non farsi coinvolgere direttamente o indirettamente in alcuno sforzo per imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto che l'Oman dovrebbe sapere che il Tesoro degli Stati Uniti colpirà aggressivamente qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nello Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti hanno avvertito l' Oman di non farsi coinvolgere in alcuno sforzo per imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che sanzionerà qualsiasi partner coinvolto in un tale sistema.

Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto che l'Oman dovrebbe sapere che il Tesoro degli Stati Uniti colpirà aggressivamente qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nello Stretto di Hormuz. In particolare, il Tesoro degli Stati Uniti prenderà di mira in modo aggressivo qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nella facilitazione dei pedaggi per lo Stretto e che qualsiasi partner disposto a farlo sarà penalizzato.

Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Oman di non farsi coinvolgere direttamente o indirettamente in alcuno sforzo per imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che sanzionerà qualsiasi partner coinvolto in un tale sistema. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto che l'Oman dovrebbe sapere che il Tesoro degli Stati Uniti colpirà aggressivamente qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nello Stretto di Hormuz.

In particolare, il Tesoro degli Stati Uniti prenderà di mira in modo aggressivo qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nella facilitazione dei pedaggi per lo Stretto e che qualsiasi partner disposto a farlo sarà penalizzato. Gli Stati Uniti hanno avvertito l'Oman di non farsi coinvolgere direttamente o indirettamente in alcuno sforzo per imporre un pedaggio nello Stretto di Hormuz. Il governo degli Stati Uniti ha affermato che sanzionerà qualsiasi partner coinvolto in un tale sistema.

Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto che l'Oman dovrebbe sapere che il Tesoro degli Stati Uniti colpirà aggressivamente qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nello Stretto di Hormuz. In particolare, il Tesoro degli Stati Uniti prenderà di mira in modo aggressivo qualsiasi attore coinvolto - direttamente o indirettamente - nella facilitazione dei pedaggi per lo Stretto e che qualsiasi partner disposto a farlo sarà penalizzato





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