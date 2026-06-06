Gli Stati Uniti cercheranno di deviare gli asset iraniani per la ricostruzione e le riparazioni

Il governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran. La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran.

Il governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran, secondo una fonte a conoscenza della questione.

La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran. La fonte ha anche detto che gli Stati Uniti considereranno l'utilizzo degli asset iraniani per quelle riparazioni.

La notizia è stata resa pubblica un giorno dopo che Mohsen Rezaei, un consigliere del leader supremo iraniano, ha detto a CNN che un accordo di pace dipendeva dalla liberazione di 24 miliardi di dollari in asset iraniani congelati dagli Stati Uniti. La fonte non ha specificato quali tipo di asset il Tesoro stesse esaminando. La descrizione delle nuove misure non sembra limitarsi agli asset congelati.

Le trattative di pace sembrano essere bloccate, nonostante un ministro del Pakistan che ha viaggiato a Tehran sabato con una lettera per il leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei, come riportato dall'agenzia di notizie semiufficiale iraniana ISNA. La minaccia di deviare gli asset iraniani potrebbe creare un nuovo irritante per un fragile cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l'Iran, che è stato testato di nuovo questo fine settimana con gli attacchi da parte degli Stati Uniti e dell'Iran.

Le forze statunitensi hanno colpito i siti radar costieri iraniani a Goruk e Qeshm Island, entrambi nella stretta di Hormuz, all'inizio di sabato dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iran che, secondo il comando centrale statunitense, costituivano una minaccia per il traffico marittimo. La Guardia rivoluzionaria iraniana ha detto di aver reagito contro le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, e l'esercito kuwaitiano ha detto sabato di aver ingaggiato sette missili balistici che sono passati sopra aree residenziali, causando danni materiali ma senza vittime.

L'Iran ha detto poi di aver colpito le basi statunitensi in entrambi i paesi con missili balistici, ma le forze statunitensi hanno detto di aver intercettato sei missili e che il settimo non è riuscito a raggiungere il suo bersaglio. Gli Stati Uniti e l'Iran sono impegnati in trattative indirette per un accordo interinale per fermare la guerra che dura da tre mesi e che lascerebbe aperte questioni come il programma nucleare iraniano per ulteriori negoziati.

Teheran vuole accedere a miliardi di dollari di riscossione per le esportazioni di petrolio, esoneri dalle sanzioni per le esportazioni di greggio, il rilascio del blocco statunitense sui porti iraniani e una maggiore influenza sulla stretta di Hormuz. L'Iran ha effettivamente bloccato il canale, attraverso cui circa un quinto del traffico di petrolio globale transita prima della guerra.

La stampa ufficiale iraniana ha riferito che il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi è arrivato a Teheran sabato per discutere con gli ufficiali iraniani, compreso il ministro degli Esteri Abbas Araqchi. Naqvi ha detto di portare una





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