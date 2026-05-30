Gli Stati Uniti chiedono ai paesi arabi di normalizzare i rapporti con Israele, ma la guerra con l'Iran cambia gli equilibri nella regione

Il presidente Donald Trump ha chiesto ai leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrein di firmare gli accordi di Abramo, che puntano a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra i paesi arabi e Israele. Tuttavia, la questione palestinese è stata ignorata e la vulnerabilità degli alleati è diventata evidente durante la guerra.

Gli Stati Uniti vogliono che i paesi arabi normalizzino i rapporti con Israele , ma la guerra con l'Iran ha cambiato gli equilibri nella regione e mostrato i limiti del potere di Washington.

Il presidente Donald Trump ha pubblicato un messaggio su Truth social in cui chiede ai leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrein di firmare gli accordi di Abramo, che puntano a facilitare la normalizzazione delle relazioni tra i paesi arabi e Israele. Tuttavia, la questione palestinese è stata ignorata e la vulnerabilità degli alleati è diventata evidente durante la guerra.

La Casa Bianca si rifiuta di ammettere gli errori strategici degli ultimi mesi e sembra aggrapparsi a un'idea ormai superata, secondo cui gli Stati Uniti sono i grandi registi dell'ordine in Medio Oriente. L'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Dan Shapiro, ha dichiarato che collegare pubblicamente la richiesta di normalizzazione delle relazioni con i negoziati in corso con l'Iran è 'inutilmente complicato e irrealistico'





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