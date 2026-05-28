Gli Stati Uniti colpiscono di nuovo l'Iran dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz

La tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran è aumentata dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa, mentre l'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco. La Casa Bianca e l'ambasciata omanita a Washington non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Gli Stati Uniti hanno colpito di nuovo l'Iran, dice un funzionario, dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz. Secondo un funzionario, la milizia statunitense ha abbattuto quattro droni di attacco iraniani e ha colpito una stazione di controllo terrestre nella città portuale di Bandar Abbas che stava per lanciare un quinto drone.

La milizia statunitense ha affermato che queste azioni erano misurate, puramente difensive e mirate a mantenere il cessate il fuoco. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco, mentre gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa. La tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran è aumentata dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz.

L'Iran ha affermato di aver ottenuto un progetto di accordo per la restituzione del traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese, con l'Iran e l'Oman che gestivano insieme il traffico. Trump ha affermato che nessun singolo paese avrebbe il controllo sullo Stretto di Hormuz e ha minacciato l'Oman, un paese con cui gli Stati Uniti hanno decenni di legami militari ed economici.

La Casa Bianca e l'ambasciata omanita a Washington non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Gli Stati Uniti hanno inoltre aggiunto l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico, il corpo iraniano incaricato di gestire il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, alla lista di persone e enti sanzionati che sono considerati una minaccia per la sicurezza nazionale statunitense.

La tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran è aumentata dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa.

La tensione tra gli Stati Uniti e l'Iran è aumentata dopo che Trump ha negato l'accordo sullo Stretto di Hormuz e gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e gli Stati Uniti hanno affermato di aver agito in difesa





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