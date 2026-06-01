Gli Stati Uniti colpiscono siti militari iraniani e l'Iran risponde con un attacco a una base statunitense

Gli Stati Uniti e l'Iran si scambiano attacchi sporadici da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore all'inizio di aprile, mentre si trascina la diplomazia per un accordo più duraturo. La guerra lanciata dagli Stati Uniti e dall'Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone e ha causato dolore economico globale.

Gli Stati Uniti hanno detto di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana e le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno detto lunedì di aver preso di mira una base statunitense in risposta, l'ultimo scambio di attacchi nel contesto dei negoziati per porre fine alla guerra di tre mesi.

Gli Stati Uniti e l'Iran si sono scambiati sporadicamente attacchi da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore all'inizio di aprile, mentre si trascina la diplomazia per un accordo più duraturo. Uno scambio simile è avvenuto giovedì scorso ed è stato descritto in termini quasi identici da entrambe le parti.

Gli attacchi statunitensi del fine settimana sulla costa iraniana del Golfo erano in risposta ad 'azioni aggressive iraniane che hanno incluso l'abbattimento di un drone MQ-1 statunitense che stava operando sopra le acque internazionali'. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che i caccia statunitensi hanno risposto rapidamente eliminando le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni d'attacco unidirezionali che rappresentavano una chiara minaccia per le navi in transito nelle acque regionali.

Le difese aeree iraniane hanno risposto con un attacco a un aeroporto statunitense, ma non hanno fornito ulteriori dettagli. La guerra lanciata dagli Stati Uniti e dall'Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone, principalmente in Iran e Libano, e ha causato dolore economico globale aumentando i prezzi dell'energia a causa della chiusura effettiva dello Stretto di Hormuz da parte dell'Iran.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto la sua affermazione non ancora provata che l'Iran 'veramente vuole fare un accordo'. Ha anche attaccato i critici, inclusi i repubblicani che ha descritto come 'seemingly unpatriotic', per la loro critica negativa ai negoziati per porre fine al conflitto.

Trump è sotto pressione per riaprire lo Stretto di Hormuz e ridurre i prezzi del gasolio negli Stati Uniti prima delle elezioni congressuali del novembre, poiché i votanti mostrano una crescente frustrazione per i prezzi in aumento. Allo stesso tempo, egli affronta un potenziale contrattacco da parte di falchi iraniani nella sua stessa partito per eventuali concessioni a Teheran.

I prezzi del petrolio sono saliti di circa il 2% in Asia lunedì a causa della mancanza di progressi nei negoziati che hanno mantenuto i commercianti in allarme. Trump ha detto che il suo obiettivo principale nella guerra è prevenire l'Iran dallo sviluppare un'arma nucleare con il suo uranio arricchito ad alti livelli. Teheran ha costantemente negato di avere piani per farlo.

Le due parti rimangono in disaccordo su altri problemi, come le richieste di Teheran per la rimozione delle sanzioni e la liberazione di decine di miliardi di dollari di risorse petrolifere iraniane congelate in banche estere. L'israeliano Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha detto domenica di aver ordinato alle truppe di avanzare ulteriormente in Libano nella battaglia contro il gruppo militante islamico iraniano Hezbollah.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha parlato con il Presidente libanese Joseph Aoun e Netanyahu sulle negoziazioni diplomatiche tra Israele e Libano e ha proposto un piano per consentire una 'de-escalation graduale', ha detto un funzionario statunitense





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