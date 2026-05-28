Gli Stati Uniti designano le bande brasiliane come organizzazioni terroristiche straniere

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti intendono designare le bande brasiliane PCC e Comando Vermelho come organizzazioni terroristiche straniere a partire dal 5 giugno. La designazione è stata pianificata per giugno, ma il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha deciso di designare le bande come Terroristi Globali Specialmente Designati già giovedì.

Gli Stati Uniti intendono designare le bande brasiliane PCC e Comando Vermelho come organizzazioni terroristiche straniere a partire dal 5 giugno, ha detto giovedì il Segretario di Stato americano Marco Rubio.

L'amministrazione Lula in Brasile ha cercato di evitare tali designazioni perché potrebbero aprire la strada a un'azione militare degli Stati Uniti in Brasile o a sanzioni contro le banche che fanno inconsapevolmente affari con i membri delle bande. Mentre la designazione di FTO era prevista per giugno, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha designato le bande come Terroristi Globali Specialmente Designati giovedì, ha detto Rubio in un comunicato.

Rubio ha dichiarato che le bande sono due delle organizzazioni criminali più violente del Brasile e che la loro influenza e le loro reti si estendono in tutta la regione e negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump continuerà a usare tutti gli strumenti disponibili per proteggere la nostra nazione e i nostri interessi di sicurezza nazionale, tenendo le droghe illecite fuori dalle nostre strade e interrompendo i flussi di entrate che finanziano i narco-terroristi violenti, ha detto Rubio





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