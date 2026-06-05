Gli Stati Uniti designano PCC e CV come organizzazioni terroristiche: rischi e costi per l'economia brasiliana

La decisione degliUSA di considerare i due principali gruppi criminali brasiliani come organizzazioni terroristiche straniere会导致 un aumento dei rischi e dei costi per le imprese in Brasile, con possibili sanzioni e una maggiore due diligence in settori come finanza, carburante e immobiliare. Il governo brasiliano ha respinto la designazione, ma l'economia formale risulta già infiltrata dai gruppi.

La designazione da parte degli Stati Uniti dei maggiori gruppi criminali brasiliani, Primeiro Comando da Capital ( PCC ) e Comando Vermelho (CV), come organizzazioni terroristiche straniere (FTO) entrerà in vigore venerdì.

Questo provvedimento, annunciato la scorsa settimana a Washington e respinto dal governo brasiliano, rischia di aumentare significativamente i pericoli e i costi per le imprese che operano in Brasile, dove le bande criminali hanno negli anni infiltrato numerosi settori dell'economia legale. Nati come bande carcerarie alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Novanta, PCC e CV sono oggi conglomerati criminali transnazionali che controllano gran parte del traffico di droga in Sud America e riciclano miliardi di dollari attraverso reti complesse.

Le autorità hanno scoperto che i gruppi hanno infiltrato settori come la distribuzione di carburante, l'immobiliare, la finanza, la logistica, l'agribusiness, il gioco d'azzardo e le fintech. Una recente operazioni di polizia ha rivelato un giro di 52 miliardi di reais (circa 10,3 miliardi di dollari) riciclati tra il 2020 e il 2024 attraverso stazioni di servizio e distributori di carburante controllati dal PCC.

Un'altra indagine ha portato alla luce un riciclaggio di circa 5 miliardi di dollari in quattro anni tramite fintech e fondi di investimento lungo la prestigiosa Avenida Faria Lima a San Paolo, cuore finanziario del Brasile. La designazione terroristica permetterà agli Stati Uniti di imporre sanzioni severe, congelare beni, limitare l'accesso al sistema bancario e avviare indagini penali e civili anche contro aziende che abbiano rapporti indiretti con questi gruppi.

Secondo lo studio legale Pinheiro Neto Advogados, ciò comporterà un inasprimento dei controlli di due diligence e maggiori oneri per le aziende. Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, partner dello studio CBA Advogados, sottolinea che il rischio viene الآن "internazionalizzato" e colpirà soprattutto il settore finanziario, con richieste più stringenti da parte dei partner internazionali.

Tuttavia, l'impatto si estende a molti altri settori, data la pervasività dei schemi di riciclaggio. Il parallelo con il Messico, dove l'anno scorso gli Stati Uniti hanno designato come terroristici alcuni cartelli della droga, mostra che le sanzioni possono colpire istituzioni finanziarie minori, ma l'effetto sul sistema nel suo complesso è stato contenuto grazie alla rapida risposta regolatoria e alla limitata quota di mercato delle banche chiuse.

Le agenzie di rating come Fitch hanno notato che, nonostante la pressione, il rischio di contagio sistemico rimane gestibile se le autorità locali reagiscono tempestivamente rafforzando la supervisione. In Brasile, tuttavia, la penetrazione criminale è più profonda e le autorità federali sono state finora riluttanti a cooperare pienamente con Washington sul tema. Il rifiuto del governo brasiliano di riconoscere la designazione riflette la sensibilità politica nel trattare bande interne come gruppi terroristici e la preoccupazione per le ripercussioni economiche.

Le imprese, specialmente quelle internazionali, dovranno ora valutare con maggiore attenzione le proprie catene di fornitura, partnership e canali di distribuzione, soprattutto nei settori a elevato uso di contante o con regolamentazione più leggera, come le fintech. Gli investitori esteri potrebbero inoltre chiedere clausole contrattuali più rigorose e garanzie contro l'esposizione a attività illecite.

Le autorità brasiliane, dal canto loro, potrebbero essere costrette a intensificare gli sforzi di contrasto per proteggere la reputazione del sistema economico nazionale, anche in assenza di un coordinamento formale con gli Stati Uniti. Nel complesso, la mossa americana trasforma la questione della criminalità organizzata da problema di sicurezza interna in una preoccupazione geopolitica e finanziaria globale, con potenziali effetti sull'accesso al credito internazionale, sui costi di compliance e sulla stabilità percepita del mercato brasiliano





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