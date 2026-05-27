Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti devono impedire l'ingresso di Ebola dalla Repubblica Democratica del Congo, dove un'epidemia ha già causato 220 morti sospetti e 900 casi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che gli Stati Uniti devono impedire che qualsiasi caso di Ebola entri nel paese dalla Repubblica Democratica del Congo, dove un'epidemia ha già causato 220 morti sospetti e 900 casi.

Rubio ha detto che il Dipartimento di Stato e altre agenzie stanno lavorando duramente per contenere la crisi nei paesi in cui si trova attualmente. La scorsa settimana il CDC statunitense ha imposto restrizioni all'ingresso per 30 giorni ai viaggiatori che sono stati nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda e in Sud Sudan negli ultimi 21 giorni.

Inoltre, il CDC sta controllando le persone che viaggiano da questi paesi in tre aeroporti statunitensi





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