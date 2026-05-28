L'accordo è stato raggiunto dopo gli ultimi attacchi tra gli Stati Uniti e l'Iran, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno concordato un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere la tregua e avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano.

Il rapporto Axios afferma che gli Stati Uniti e l' Iran hanno raggiunto un accordo di massima per estendere il cessate il fuoco, ma la notizia non è stata confermata ufficialmente.

Secondo il rapporto, le due parti hanno concordato un memorandum d'intesa di 60 giorni per estendere la tregua e avviare i negoziati sul programma nucleare iraniano. La notizia ha fatto girare il prezzo del petrolio, che è tornato a salire dopo essersi girato nuovamente. Il presidente Trump ha affermato che non è ancora soddisfatto delle negoziazioni e che gli Stati Uniti non stanno discutendo l'abbassamento delle sanzioni, una delle richieste di Tehran.

La violenza è aumentata nei giorni scorsi, con l'Iran che ha lanciato un attacco contro una base aerea statunitense in Kuwait e gli Stati Uniti che hanno risposto con una serie di attacchi contro gli obiettivi iraniani. La situazione si è ulteriormente complicata con la guerra contro la Siria che è arrivata a un punto di svolta.

L'America centrale comanda ha affermato che le forze statunitensi hanno abbattuto cinque droni iraniani e hanno colpito una stazione di controllo terrestre a Bandar Abbas, mentre la missione Umm Qasr ha affermato di aver lanciato un missile da 5,5 metri contro l'hotel di Baghdad. La tensione è alta e la situazione si sta rapidamente deteriorando





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