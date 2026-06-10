Gli Stati Uniti esortano l'Europa a imporre restrizioni di viaggio per l'Ebola in vista dei Mondiali di calcio

L'amministrazione Trump ha sollecitato i paesi europei a introdurre divieti di viaggio per contenere l'epidemia di Ebola durante i Mondiali di calcio, mentre l'OMS ha dichiarato l'emergenza internazionale.

L'amministrazione Trump ha esortato i paesi europei a seguire l'esempio di Washington imponendo restrizioni di viaggio per le persone che sono state recentemente nei paesi dell'Africa centrale colpiti dall'epidemia di Ebola , nel tentativo di evitare la diffusione del virus durante i Mondiali di calcio, hanno riferito fonti e funzionari martedì.

Gli Stati Uniti il 1° giugno hanno emesso una nota diplomatica formale chiedendo ai paesi europei di attuare restrizioni di viaggio legate all'epidemia, ha detto un diplomatico dell'Unione Europea con sede in Africa e una seconda fonte a conoscenza della questione. Un portavoce della Commissione Europea ha dichiarato che non ci sono prove che siano necessarie misure supplementari alle frontiere per prevenire la diffusione del virus in Europa.

I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti il mese scorso hanno emesso un ordine che vieta l'ingresso negli Stati Uniti ai non cittadini che si trovavano nella Repubblica Democratica del Congo, in Uganda o in Sud Sudan nei 21 giorni precedenti. Ai cittadini americani è stato chiesto di passare attraverso aeroporti selezionati per i controlli.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che l'Ebola non deve essere autorizzata a entrare negli Stati Uniti, e gli sforzi dell'amministrazione si sono concentrati sul tenere all'estero chiunque sia stato potenzialmente esposto al virus, anche se il Paese dispone di strutture attrezzate per trattare i casi di Ebola contenendo la diffusione del virus. Un funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che le restrizioni di viaggio, combinate con gli impegni finanziari degli Stati Uniti per la risposta all'Ebola, dimostrano che Washington ha intensificato gli sforzi per proteggere gli americani dal ceppo Bundibugyo di Ebola, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza di interesse internazionale.

Altri paesi devono fare la loro parte per garantire che questa epidemia non si diffonda ulteriormente. È necessario agire ora. Ciò include contributi finanziari e l'attuazione di restrizioni ragionevoli sui viaggi dalle aree colpite, ha detto il funzionario, che ha fornito commenti in forma anonima.

Stiamo interagendo diplomaticamente con i paesi di tutto il mondo per coordinare il nostro approccio per proteggere i nostri cittadini, inclusi i milioni di visitatori, tifosi, atleti e turisti previsti durante la Coppa del Mondo FIFA. La Commissione Europea ha coordinato la sua risposta all'Ebola con gli Stati membri, gli organismi internazionali e i partner, dando priorità alla salvaguardia della salute pubblica, ha detto un portavoce della Commissione.

Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie attualmente valuta il rischio per le persone in Europa come molto basso. In questa fase, lo screening in uscita nella regione è considerato sufficiente, non ci sono prove che siano necessarie misure aggiuntive all'ingresso, ha detto il portavoce. Rubio e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen hanno discusso della risposta all'Ebola in una telefonata martedì, ha detto il Dipartimento di Stato.

La priorità assoluta e l'attenzione del Dipartimento rimangono la protezione della salute del popolo americano e la prevenzione che questa epidemia di Ebola raggiunga le nostre coste, ha dichiarato il portavoce Tommy Pigott in una nota sulla telefonata. L'epidemia di Ebola, causata dal ceppo Bundibugyo, è stata dichiarata un'emergenza di salute pubblica di interesse internazionale dall'OMS. Il virus ha già infettato centinaia di persone nella regione, con un tasso di mortalità significativo.

Le agenzie umanitarie stanno intensificando gli sforzi per contenere la diffusione, ma la situazione è complicata dalla fragilità dei sistemi sanitari locali e dalla mobilità delle popolazioni. L'amministrazione Trump, che è stata criticata per la chiusura dell'Agenzia Statunitense per lo Sviluppo Internazionale e i tagli ai finanziamenti per gli aiuti prima dell'epidemia, afferma di aver consegnato 150 tonnellate di forniture mediche e di aver promesso oltre 200 milioni di dollari direttamente ai paesi colpiti, diventando il maggior contributore finanziario alla risposta all'Ebola.

L'epidemia di Ebola ha complicato alcuni viaggi in vista della Coppa del Mondo FIFA, che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico e inizierà giovedì. Le autorità sanitarie raccomandano ai viaggiatori di prestare attenzione e di seguire le linee guida delle organizzazioni internazionali





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