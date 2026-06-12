Gli Stati Uniti hanno espulso un'attivista iraniana pro-democrazia verso la Repubblica Centrafricana, secondo quanto riferito dal suo avvocato. L'attivista, che ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti, è stata deportata verso la Repubblica Centrafricana, un paese con cui non ha alcun legame.

Gli Stati Uniti hanno espulso un'attivista iraniana pro-democrazia verso la Repubblica Centrafricana , secondo quanto riferito dal suo avvocato. L'attivista, che ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti , è stata deportata verso la Repubblica Centrafricana , un paese con cui non ha alcun legame.

La decisione è stata descritta come 'estremamente pericolosa' dallo stesso avvocato, Emily Trostle. La donna, che si è convertita al cristianesimo, era stata denunciata per la sua fede e aveva chiesto asilo politico negli Stati Uniti.

Tuttavia, il governo degli Stati Uniti ha deciso di deportarla verso la Repubblica Centrafricana, un paese con cui non ha alcun legame. La deportazione è stata condotta sotto il patto tra gli Stati Uniti e la Repubblica Centrafricana per accogliere migranti provenienti da terze nazioni. Secondo il patto, gli Stati Uniti possono deportare persone che non possono essere rimpatriate in loro paese di origine.

La deportazione dell'attivista iraniana è stata condotta su un volo che ha decollato dalla Louisiana e si è diretto verso Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Secondo l'avvocato dell'attivista, Emily Trostle, la donna non ha alcun legame con la Repubblica Centrafricana e non ha alcun supporto o status in quel paese. La deportazione dell'attivista iraniana è stata condotta anche se il governo degli Stati Uniti ha detto che tutte le persone deportate riceveranno un trattamento giusto e un processo regolare.

Tuttavia, i diritti umani e gli attivisti hanno detto che i dettagli del patto sono opachi e che molte delle persone deportate sono state infine rimpatriate. L'attivista iraniana è stata deportata insieme ad altre persone che erano state denunciate per la loro fede o per la loro origine. La deportazione dell'attivista iraniana è stata condotta anche se il governo degli Stati Uniti ha detto che non è possibile deportare persone che non hanno alcun legame con il paese di destinazione.

La deportazione dell'attivista iraniana è stata condotta anche se il governo degli Stati Uniti ha detto che non è possibile deportare persone che non hanno alcun supporto o status in quel paese. La deportazione dell'attivista iraniana è stata condotta anche se il governo degli Stati Uniti ha detto che non è possibile deportare persone che non hanno alcun legame con la Repubblica Centrafricana





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Stati Uniti Iran Repubblica Centrafricana Deportazione Attivista

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump annuncia che gli Stati Uniti attaccheranno l'IranIl presidente americano Donald Trump ha detto mercoledì che gli Stati Uniti attaccheranno l'Iran

Read more »

Gli Stati Uniti e l’uguaglianzaTra poco si celebreranno i 250 anni della dichiarazione d’indipendenza americana: ecco come è cambiata da allora la distribuzione della ricchezza negl…

Read more »

Stazioni aeree e missili: gli Stati Uniti lanciano attacchi contro obiettivi in IranGli Stati Uniti hanno iniziato attacchi di autodifesa contro obiettivi in Iran, dopo che la Casa Bianca ha autorizzato l'operazione dopo consultazioni con i negoziatori iraniani.

Read more »

Stati Uniti colpiscono Iran con attacchi aerei dopo l'incidente con elicottero ApacheGli Stati Uniti hanno sferrato attacchi aerei contro postazioni radar, centri di comando dei droni e sistemi di difesa aerea intorno allo Stretto di Hormuz, dopo che un elicottero Apache è caduto nelle acque di Hormuz.

Read more »