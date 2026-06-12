Gli Stati Uniti hanno espulso un'attivista iraniana per la democrazia verso la Repubblica Centrafricana, secondo quanto riferito dal suo avvocato. La donna, che non ha alcun legame con il paese, è stata trasferita da Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana, dopo un viaggio di oltre 20 ore.

Gli Stati Uniti hanno espulso un'attivista iraniana per la democrazia verso la Repubblica Centrafricana , secondo quanto riferito dal suo avvocato. La donna, che non ha alcun legame con il paese, è stata trasferita da Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana , dopo un viaggio di oltre 20 ore.

Il trasferimento è stato descritto come 'estremamente pericoloso' dal suo avvocato, Emily Trostle. La donna è stata deportata insieme ad altri 19 migranti, tra cui siriani e afgani, e potrebbe essere costretta a rientrare in Iran. La decisione di espellere l'attivista è stata criticata da gruppi di diritti umani, che hanno affermato che il paese non è in grado di garantire la sicurezza dei migranti.

La Repubblica Centrafricana ha firmato un accordo con gli Stati Uniti per accogliere migranti che non possono essere rimpatriati in patria. L'accordo è stato criticato per la sua opacità e per il fatto che molti migranti sono stati costretti a rientrare nei loro paesi di origine. La deportazione dell'attivista iraniana è stata descritta come 'una azione potenzialmente letale' dai gruppi di diritti umani, che hanno affermato che il paese non è in grado di garantire la sicurezza dei migranti.

La decisione di espellere l'attivista è stata criticata anche da altri paesi, tra cui la Germania e la Francia, che hanno affermato che l'accordo con la Repubblica Centrafricana è illegittimo. La deportazione dell'attivista iraniana è stata descritta come 'una violazione dei diritti umani' da gruppi di diritti umani, che hanno affermato che il paese non è in grado di garantire la sicurezza dei migranti.

La decisione di espellere l'attivista è stata criticata anche da altri gruppi, tra cui il Partito Democratico, che hanno affermato che l'accordo con la Repubblica Centrafricana è illegittimo. La deportazione dell'attivista iraniana è stata descritta come 'una azione potenzialmente letale' dai gruppi di diritti umani, che hanno affermato che il paese non è in grado di garantire la sicurezza dei migranti.

La decisione di espellere l'attivista è stata criticata anche da altri paesi, tra cui la Russia, che hanno affermato che l'accordo con la Repubblica Centrafricana è illegittimo. La deportazione dell'attivista iraniana è stata descritta come 'una violazione dei diritti umani' da gruppi di diritti umani, che hanno affermato che il paese non è in grado di garantire la sicurezza dei migranti.

La decisione di espellere l'attivista è stata criticata anche da altri gruppi, tra cui il Partito Repubblicano, che hanno affermato che l'accordo con la Repubblica Centrafricana è illegittimo





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gli Stati Uniti Iran Repubblica Centrafricana Attivista Democrazia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caso arbitro Artan, gli Stati Uniti: 'Possibili collegamenti con i terroristi di Al Shabab'Doveva essere una storia destinata a entrare nei libri del calcio somalo.

Read more »

Il Canada e gli Stati Uniti rinviare l'apertura del ponte Gordie HoweIl Canada e gli Stati Uniti hanno deciso di rinviare l'apertura del ponte internazionale Gordie Howe, che collega Detroit a Windsor, nell'Ontario, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva minacciato di bloccare il valico. La costruzione del ponte è stata finanziata dal Canada e i costi saranno coperti da pedaggi nei prossimi 30 anni. La nuova ponte aiuterà a ridurre il traffico di camion sul ponte Ambassador Bridge a Detroit, il più grande porto di carico commerciale sulla frontiera tra Stati Uniti e Canada.

Read more »

Iran, nessuna decisione finale sull'accordo con gli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni ottimistiche di TrumpIl presidente Trump annuncia un possibile accordo di pace con l'Iran entro il fine settimana, ma Teheran smentisce una decisione definitiva. Le trattative proseguono in un clima di tensione militare e di impatto sull'economia globale.

Read more »

Gli Stati Uniti espellono un attivista iraniana verso la Repubblica CentrafricanaGli Stati Uniti hanno espulso un'attivista iraniana pro-democrazia verso la Repubblica Centrafricana, secondo quanto riferito dal suo avvocato. L'attivista, che ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti, è stata deportata verso la Repubblica Centrafricana, un paese con cui non ha alcun legame.

Read more »