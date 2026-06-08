Gli Stati Uniti impongono restrizioni sui visti a funzionari nicaraguensi

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti impongono restrizioni sui visti a più di 100 funzionari nicaraguensi e ai loro familiari per la morte del leader indigeno Brooklyn Rivera.

Gli Stati Uniti hanno imposto restrizioni sui visti a più di 100 funzionari nicaraguensi e ai loro familiari per la morte del leader indigeno Brooklyn Rivera.

Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti non ignoreranno la responsabilità della dittatura di Murillo-Ortega per l'orribile morte del prigioniero politico Brooklyn Rivera. Rivera, ex legislatore, è morto in custodia di Stato all'età di 73 anni a maggio, come ha dichiarato il ministero della Sanità del Nicaragua. La sua morte è stata causata dai batteri generati dal COVID-19, ha dichiarato il ministero della Sanità del Nicaragua il 31 maggio.

I reporter della sua morte hanno suscitato l'indignazione dei gruppi per i diritti umani, che hanno affermato che era stato sottoposto a detenzione arbitraria ed era vittima di persecuzione politica. Più di 2.350 funzionari nicaraguensi e i loro familiari sono ora soggetti a restrizioni sui visti per il ruolo svolto nell'aiutare la leadership del Paese, secondo il Dipartimento di Stato americano.

Gli Stati Uniti sono al fianco del popolo nicaraguense che, come Rivera, aspira a vedere un Nicaragua libero, ha detto Rubio





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicaragua Stati Uniti Visi Restrizioni Dittatura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gli Stati Uniti cercheranno di deviare gli asset iraniani per la ricostruzione e le riparazioniIl governo degli Stati Uniti cercherà di deviare gli asset iraniani verso gli stati del Golfo per la ricostruzione e le riparazioni dei danni futuri causati dall'Iran. La fonte ha aggiunto che il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha anche diretto un team per valutare i costi dei danni già inflitti agli alleati del Golfo dall'Iran.

Read more »

Sofidel investe 4 miliardi negli Stati Uniti, il Barolo va in FranciaL’analisi di Ferruccio de Bortoli e Mauro Maré sul passaggio generazionale, la corsa delle Borse mondiali. Torna «Persone e Talenti» con la top ten dei lavori introvabili

Read more »

La Repubblica Centrafricana accetta di accogliere migranti deportati dagli Stati UnitiLa Repubblica Centrafricana ha accettato di accogliere migranti deportati dagli Stati Uniti, secondo due fonti a conoscenza della questione. L'amministrazione Trump ha concluso accordi con stati africani per accelerare le espulsioni.

Read more »

Verso una svolta storica, Iran e Stati Uniti più vicini che mai all’intesaIl presidente americano si è detto ottimista sul raggiungimento in breve tempo dell'accordo

Read more »