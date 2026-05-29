Gli Stati Uniti: pressione per normalizzarsi rapporti tra paesi arabi e Israele, ma la guerra con l'Iran complica gli equilibri

Gli Stati Uniti hanno invitato i paesi arabi a normalizzare i rapporti diplomatici con Israele, ma temono che la guerra con l'Iran possa aumentare gli ostacoli. Durante una dichiarazione su Truth social, Trump ha invitato gli stessi paesi a firmare immediatamente gli accordi di Abramo. Tuttavia, il presidente ha anche ribadito che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per un accordo con l'Iran, indicando che, in caso contrario, il regime iraniano non dovrebbe essere parte dell'accordo

Gli Stati Uniti hanno espresso alla fine del mese di maggio la speranza che i paesi arabi normalizzino i rapporti con Israele, ma temono che la guerra con l' Iran possa aumentare gli ostacoli.

I leader di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrein si sono riuniti in un vertice telefonico per facilitare un accordo tra i paesi arabi e Israele. Tuttavia, Trump, durante una dichiarazione su Truth social, ha invitato gli stessi paesi a firmare immediatamente gli accordi di Abramo per normalizzare le relazioni con Israele.

Il presidente Trump ha anche ribadito che gli Stati Uniti continueranno a lavorare per un accordo con l'Iran, indicando che, in caso contrario, il regime iraniano non dovrebbe essere parte dell'accordo. Dan Shapiro, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Israele e esperto del centro studi Atlantic council, ritiene che il clima attuale di guerra irrisolta e il totale rifiuto da parte del governo di Tel Aviv di qualunque prospettiva che preveda la nascita di uno stato palestinese non permetteranno la normalizzazione dei rapporti tra i paesi arabi e Israele nell'immediato futur





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