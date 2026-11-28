L'esercito americano ha utilizzato tecnologia antidrone per neutralizzare sei droni che hanno invaso la base aerea RAF Lakenheath in Inghilterra. L'incidente ha evidenziato le vulnerabilità delle difese aeree tradizionali e l'importanza dei sistemi elettronici di contromisura per proteggere le installazioni strategiche NATO.

Le forze armate degli Stati Uniti hanno contrastato con successo un gruppo di droni non autorizzati che avevano invaso lo spazio aereo della base aerea della Royal Air Force di Lakenheath, situata nel Suffolk, in Inghilterra, nei primi giorni di novembre del 2024.

L'incidente, che ha riportato l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale sulle misure di sicurezza dei siti strategici americani all'estero, è stato analizzato in dettaglio dal Financial Times, che ha citato fonti ben informate sulla situazione. Si è trattato di un attacco coordinato, caratterizzato da un'incursione di almeno sei velivoli a pilotaggio remoto che hanno cercato di penetrare le difese perimetrali della struttura militare chiave.

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Risposta immediata dei sistemi antimine aeree

La reazione delle autorità statunitensi è stata immediata e tecnologica, dimostrando l'efficacia dei sistemi di contromisura aerea installati per proteggere le infrastrutture critiche ospitate sul territorio britannico. Non sono stati riportati danni strutturali alle installazioni o feriti al personale militare, sottolineando la prontezza con cui le équipe di sicurezza hanno gestito la minaccia aerea.

Tuttavia, la natura dell'attacco e la capacità dei droni di avvicinarsi senza essere intercettati immediatamente ha sollevato interrogativi sulla completezza dello scudo di sicurezza attualmente in vigore. L'uso della tecnologia antidrone americana, nota per la sua precisione nel neutralizzare i segnali di controllo e i sistemi di navigazione dei velivoli senza pilota, ha permesso di deviare o di far precipitare i droni in aree controllate senza creare rischi per le popolazioni circostanti.

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Questa dimostrazione di forza tecnologica è vista come un messaggio chiaro verso potenziali avversari che potrebbero prendere di mira le basi NATO. La base di Lakenheath ospita infatti squadroni di caccia F-35 Lightning II, velivoli di ultima generazione fondamentali per la strategia di deterrenza aerea della NATO e degli Stati Uniti in Europa, rendendola un obiettivo di particolare interesse strategico.

Sicurezza operativa e guerra ibrida

La decisione di non recuperare i droni abbattuti o atterrati nella zona potrebbe essere stata guidata da ragioni di sicurezza operativa, per evitare che tecnologie nemiche fossero studiate dai residenti nella zona o per concentrare le risorse sul monitoraggio continuo dello spazio aereo circostante. L'incidente evidenzia come la guerra ibrida e le minacce asimmetriche rappresentino una sfida crescente per le basi militari tradizionali, che devono integrare difese aeree convenzionali con sistemi elettronici sofisticati per contrastare minacce a basso costo e difficili da individuare.

Le indagini sono ancora in corso per determinare l'origine dei droni e le intenzioni dietro l'attacco, che potrebbe essere stato un atto di provocazione o un test delle capacità di risposta della difesa aerea anglo-americana. I contatti tra i governi di Londra e Washington sono stati intensificati per valutare le misure aggiuntive da implementare per garantire la protezione di tutte le installazioni strategiche condivise.

Trasparenza e fiducia tra gli alleati

La trasparenza su questi eventi è fondamentale per mantenere la fiducia degli alleati e per affrontare la complessità delle minacce moderne nello spazio aereo europeo.