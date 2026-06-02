Gli Stati Uniti riprendono la collaborazione con Gavi per contrastare l'epidemia di Ebola

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che gli Stati Uniti riprendono la collaborazione con l'alleanza globale per i vaccini Gavi, dopo che l'amministrazione Trump aveva tolto i finanziamenti a causa delle preoccupazioni per la sicurezza dei vaccini espresse dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. La decisione di riprendere la collaborazione è stata presa per contrastare l'epidemia di Ebola che ha colpito diversi paesi africani e per proteggere i bambini dalle malattie attraverso la fornitura di vaccini ai paesi più poveri del mondo.

Gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere la collaborazione con l'alleanza globale per i vaccini Gavi , a seguito dell'epidemia di Ebola che ha colpito diversi paesi africani.

La decisione è stata presa dal Segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha dichiarato alla Commissione per le Relazioni Estere del Senato che la scelta di tornare a collaborare è stata presa qualche settimana fa, dopo che l'amministrazione Trump aveva tolto i finanziamenti a Gavi. Gavi aiuta i Paesi più poveri del mondo ad acquistare i vaccini, in modo che possano proteggere meglio i bambini da malattie come il morbillo e la difterite, ma lavora anche nella risposta alle epidemie, tra cui quella di Ebola.

Il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr, da sempre scettico sui vaccini, aveva dichiarato lo scorso giugno che gli Stati Uniti non avrebbero più finanziato il gruppo, rappresentando circa 300 milioni di dollari all'anno, perché ignorava la sicurezza. Tuttavia, il Dipartimento di Stato ha deciso di riprendere la collaborazione con Gavi, rispettando anche il punto di vista dell'HHS (Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani), e il Segretario Kennedy ha assunto un ruolo di primo piano nel determinare cosa sarebbe successo in seguito con Gavi.

Il Dipartimento di Stato si è impegnato a portare la questione ad un risultato accettabile sia per il Congresso che per i nostri obiettivi sulla salute globale





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