Gli Stati Uniti ripristinano la sanzione contro la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese

La mossa del Tesoro è arrivata dopo che una corte aveva sospeso la precedente sentenza in seguito ad un appello vinto dall'amministrazione americana. Albanese è stata accusata di aver sostenuto le cause della Corte penale internazionale contro alcuni membri del governo israeliano e di aver minacciato gli interessi nazionali americani.

Gli Stati Uniti hanno ripristinato la sanzione contro la relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese , che si occupa dei territori palestinesi occupati. La mossa è stata annunciata dopo che una corte aveva sospeso la precedente sentenza in seguito ad un appello vinto dall'amministrazione americana.

Albanese è stata accusata di aver sostenuto le cause della Corte penale internazionale contro alcuni membri del governo israeliano e di aver minacciato gli interessi nazionali americani. Stati Uniti e Israele non riconoscono la Corte, che rappresenta il principale tribunale internazionale per giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità.

Albanese sostiene infatti il mandato d'arresto di tale Corte a carico del primo ministro Benjamin Netanyahu, accusando Israele di condurre genocidio e pulizia etnica contro la popolazione palestinese, e di aver istituito anche un regime di apartheid dalla Cisgiordania a Gaza





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