Gli Stati Uniti sanzionano il presidente cubano Miguel Diaz-Canel

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel è stato sanzionato dagli Stati Uniti per le politiche del governo cubano, tra cui l'incriminazione dell'ex presidente. La decisione è stata presa giovedì scorso e ha preso di mira anche altre quattro persone e cinque entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel è stato sanzionato dagli Stati Uniti per le politiche del governo cubano, tra cui l'incriminazione dell'ex presidente. La decisione è stata presa giovedì scorso e ha preso di mira anche altre quattro persone e cinque entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate Rivoluzionarie di Cuba.

Diaz-Canel, 60 anni, è stato presidente del Paese caraibico da quando è subentrato a Raul Castro, il fratello dell'ex leader di Cuba Fidel Castro, nel 2018. L'azione di giovedì contro Diaz-Canel è l'ultima di Washington a intensificare la pressione sui leader comunisti dell'isola. Le sanzioni sono state annunciate mentre il presidente Donald Trump dichiarava ai reporter che gli Stati Uniti vogliono che Cuba 'sia un Paese ben gestito'.

Il mese scorso, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a 11 funzionari cubani, tra cui il ministro delle comunicazioni del Paese, diversi leader militari e la sua principale agenzia di intelligence. Gli Stati Uniti hanno anche accusato Raul Castro di omicidio per il suo presunto coinvolgimento in un incidente del 1996 in cui jet cubani hanno abbattuto aerei gestiti da un gruppo di esiliati cubani.

La decisione di sanzionare Diaz-Canel è stata presa dopo che il governo cubano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulle sanzioni. Il governo cubano ha dichiarato che le sanzioni sono una violazione della sovranità del Paese e che non si piegheranno alle pressioni degli Stati Uniti. La situazione tra Cuba e gli Stati Uniti si sta deteriorando da mesi, con il governo cubano che accusa gli Stati Uniti di interferire nelle questioni interne del Paese.

La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di esiliati cubani negli Stati Uniti, che sostengono la causa del governo cubano e accusano gli Stati Uniti di essere troppo tiepidi nella loro azione contro il regime cubano. La decisione di sanzionare Diaz-Canel è stata presa dopo una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in cui gli Stati Uniti hanno accusato il governo cubano di violare i diritti umani e di interferire nelle questioni interne del Paese.

La situazione tra Cuba e gli Stati Uniti è molto complessa e si sta deteriorando da mesi. La decisione di sanzionare Diaz-Canel è solo l'ultima mossa di Washington a intensificare la pressione sui leader comunisti dell'isola





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