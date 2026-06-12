Gli Stati Uniti sono vicini alla firma di un accordo di pace con l'Iran

Gli Stati Uniti affermano di essere vicini alla firma di un accordo di pace che porrebbe fine alla guerra con l'Iran, in corso da tre mesi. L'accordo mirava a prolungare il tempo necessario all'Iran per produrre una bomba nucleare da due o tre mesi a un anno.

Gli Stati Uniti affermano di essere vicini alla firma di un accordo di pace che porrebbe fine alla guerra con l' Iran , in corso da tre mesi.

L'accordo mirava a prolungare il tempo necessario all'Iran per produrre una bomba nucleare da due o tre mesi a un anno. L'Iran ha iniziato a violarne i termini nel 2019 e le sanzioni delle Nazioni Unite sono state reintrodotte nel 2025. L'accordo è ora di fatto morto.

Gli Stati Uniti, l'Unione europea e le Nazioni Unite hanno revocato le sanzioni che colpivano i settori petrolifero, del gas, petrolchimico, bancario, marittimo e automobilistico dell'Iran, nonché il suo commercio di oro e minerali. L'Iran ha accettato di limitare l'arricchimento al 3,67% di purezza per 15 anni, ben al di sotto del 90% necessario per produrre un'arma.

L'Iran ha inoltre accettato di limitare le proprie scorte di uranio arricchito a 300 chilogrammi e di ridurre il numero di centrifughe da 19.000 a 6.100. Il materiale in eccesso è stato diluito al livello dell'uranio naturale o spedito fuori dal paese. Ciò ha ridotto le scorte dell'Iran del 98%, secondo gli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di riprogettare il suo reattore ad acqua pesante di Arak in modo che non potesse produrre plutonio per uso militare.

All'Agenzia internazionale per l'energia atomica sono stati conferiti ampi poteri di ispezione





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