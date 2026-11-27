Fonti rivelano che l'amministrazione Trump ha incitato Iraq e Venezuela a uscire dall'OPEC, utilizzando pressioni finanziarie per aumentare la produzione petrolifera e sfidare il cartello.

Secondo informazioni esclusive, l'amministrazione guidata da Donald Trump ha esercitato pressioni sul Venezuela e sull' Iraq per valutare un'eventuale uscita dall' OPEC, l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio. Questa mossa strategica, avvenuta durante l'anno in corso, mira a indebolire l'influenza del cartello e a promuovere una maggiore produzione petrolifera globale, in linea con la storica critica del presidente contro quello che definisce un sistema di prezzi artificialmente elevati.

Pressioni dirette su Baghdad e Caracas

Deci persone con conoscenza della situazione hanno confermato che gli ufficiali statunitensi hanno incoraggiato esplicitamente i governi di Baghdad e Caracas a considerare l'abbandono dell'organizzazione. Questa strategia rappresenta una sfida diretta e inusuale a un'istituzione che Donald Trump ha criticato ripetutamente nel corso della sua carriera politica e aziendale, definendola un cartello monopolistico a danno del resto del mondo.

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Le pressioni sono state condotte con tempistiche precise, intervenendo mentre Washington cercava di massimizzare la produzione e gli investimenti in entrambi i paesi. Gli funzionari americani temevano che i limiti alla produzione imposti dall'OPEC avrebbero potuto ostacolare le ambizioni energetiche statunitensi, trasformando gli Stati Uniti, ora il più grande produttore mondiale di petrolio, da cliente a principale rivale del cartello per la quota di mercato.

Intervento saudita e reazioni locali

La spinta americana verso il Venezuela è stata così intensa da richiedere l'intervento diretto di Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita, che ha persuaso l'amministrazione Trump a non insistere ulteriormente sulla questione durante l'estate. Questa mediazione ha bloccato un possibile conflitto diplomatico maggiore, preservando per il momento l'unità del gruppo dei produttori.

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Nell'Iraq, la situazione ha seguito un percorso diverso ma parallelo. Il Primo Ministro Ali Faleh al-Zaidi ha sollevato la possibilità di lasciare l'OPEC durante una riunione di governo, dopo colloqui con funzionari statunitensi. Tuttavia, il Ministero del Petrolifero iracheno si è opposto fermamente a questa idea, convincendo il Primo Ministro a mantenere la nazione nel cartello e a concentrarsi invece sul richiesta di un quota di produzione più elevata.

Leva finanziaria del Dipartimento di Stato

Gli Stati Uniti hanno utilizzato una leva finanziaria significativa per esercitare questa influenza, controllando l'accesso ai fondi statali di entrambi i paesi. Per il Venezuela, la situazione si è consolidata dopo la rimozione di Nicolas Maduro a gennaio, mentre le entrate petrolifere dell'Iraq continuano a transitarre attraverso un conto presso la Federal Reserve Bank of New York, un'eredità della guerra del 2003.

Il Dipartimento di Stato ha confermato di ricevere e revisionare le richieste di distribuzione dei fondi dal governo venezuelano provvisorio, assicurandosi che gli utilizzi rispettino le liste approvate. Sebbene un funzionario abbia indicato che le discussioni di alto livello non hanno riguardato l'abbandono dell'OPEC, ha ammesso che funzionari di livello inferiore potrebbero aver sollevato la questione con il governo venezuelano all'inizio dell'anno.

Instabilità e frammentazione del cartello

Queste manovre statunitensi aggravano la tensione in un'organizzazione che sta già affrontando una significativa erosione della sua base member. L'OPEC ha perso quattro membri dal 2019, con Emirati Arabi Uniti, Angola, Ecuador e Qatar che hanno abbandonato il gruppo rispettivamente nel 2024, 2024, 2020 e 2019 a causa di frustrazioni legate ai limiti di produzione.

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Dan Alamariu, stratega geopolitico capo di Alpine Macro, ha avvisato che il rischio di una frattura dell'OPEC sta aumentando. Con la perdita di quota di mercato globale, anche a causa delle interruzioni causate dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, l'unità del cartello fondato a Baghdad nel 1960 appare sempre più fragile e vulnerabile alle pressioni geopolitiche esterne.