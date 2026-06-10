Gli Stati Uniti stanziarono altri 20 milioni di dollari per combattere l'epidemia di Ebola in Africa

Il Dipartimento di Stato Usa ha incrementato il proprio contributo finanziario diretto a oltre 220 milioni di dollari per sostenere le attività di preparazione e risposta all'Ebola in quattro paesi dell'Africa orientale, tra cui sorveglianza, test, screening alle frontiere e controllo delle infezioni.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì 10 giugno 2026 l'allocazione di ulteriori 20 milioni di dollari per intensificare gli sforzi di contrasto all'epidemia di Ebola in Africa , elevando il contributo finanziario diretto totale statunitense a oltre 220 milioni di dollari.

I fondi saranno indirizzati a potenziare le attività di preparazione e risposta in Burundi, Kenya, Ruanda e Sud Sudan, con particolare attenzione al rafforzamento dei centri operativi nazionali di emergenza, alla sorveglianza epidemiologica, ai test diagnostici, allo screening ai confini e alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni. Secondo il comunicato ufficiale, il.supporto servirà anche a facilitare la distribuzione di materiali medicali critici e la gestione dei pazienti affetti da Ebola.

L'annuncio giunge in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per l'evoluzione dell'epidemia, in particolare per il ceppo Bundibugyo, che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo, in particolare nella provincia di Ituri. Sul territorio, le agenzie umanitarie e i team medici, dotati di dispositivi di protezione individuale, stanno intensificando le operazioni all'interno delle zone di risposta protette, come dimostrano le immagini dal Centre Medical Evangelique di Bunia.

L'impegno finanziario statunitense si inserisce in uno sforzo multilaterale più ampio volto a evitare la diffusione transfrontaliera del virus e a contenere l'emergenza sanitaria, ricordando la necessità di coordinamento tra i vari attori internazionali e dei governi nazionali





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