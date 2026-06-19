Gli studenti italiani affrontano la seconda prova degli esami di Maturità, con testi di latino e matematica. Nel Liceo Classico, gli studenti devono affrontare la versione di latino di Marco Fabio Quintiliano, tratto dalla sua opera maggiore 'La formazione dell'oratore'.

Gli studenti italiani affrontano la seconda prova degli esami di Maturità , con testi di latino e matematica. Nel Liceo Classico, gli studenti devono affrontare la versione di latino di Marco Fabio Quintiliano, tratto dalla sua opera maggiore 'La formazione dell'oratore'.

L'opera, dedicata a Marco Vitorio Marcello, funzionario della corte di Domiziano, per l'educazione del figlio Geta, è un vero e proprio manuale di pedagogia e retorica. Nel brano proposto, l'autore affronta il tema della musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, l'approfondimento e riflessioni personali.

Allo Scientifico, nella prova di Matematica, uno dei due problemi è incentrato sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, mentre il secondo problema è uno studio di funzione. Nel primo problema, si pone la questione dei rilevamenti del lago di Bracciano, situato a nord di Roma, oggetto di prelievi nel 2016 e 2017 e utilizzato come riserva idrica di emergenza per i comuni limitrofi e per l'approvvigionamento di Roma.

Nel 2017 si è deciso di interromperli, sospensione tutt'ora in atto. Ai maturandi viene chiesto di compiere una serie di misurazioni utilizzando i dati che vengono riportati in una tabella, definendo il modello matematico che esprime l'andamento del livello delle acque del lago in funzione del tempo. Il secondo problema è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica.

Seguono poi 8 quesiti (gli studenti ne dovranno scegliere 4) su situazioni tratte dalla realtà, che riguardano aspetti giocosi e sportivi: un torneo di pallavolo e una partita di scopone. Uno riguarda il terremoto del Friuli del 1976, di cui si celebra quest'anno il cinquantesimo anniversario. All'inizio della prova di Matematica allo Scientifico c'è una frase di Albert Einstein sulla incertezza della matematica applicata alla realtà tratta da Geometrie und Erfahrung, conferenza del 1921.

Gli studenti del Liceo delle Scienze umane, devono illustrare, per la seconda prova, il rapporto tra 'crescita, identità e tecnologie digitali'. Due i testi proposti ai maturandi, il primo tratto da 'Crescere connessi. Una sfida per genitori e figli' di Giuseppe Riva, psicologo e studioso delle tecnologie della comunicazione. Il secondo testo è tratto da 'Cyber generation.

Sfide evolutive per chi cresce online' del medico, psicoterapetua e ricercatore dell'Università di Milano Alberto Pellai. Il sindaco della Great Manchester lancia ufficialmente la sua candidatura alla guida del governo di Londra, affermando che questa è l'ultima possibilità per cambiare. Il primo ministro gli offre un posto nell'esecutivo ma non il suo





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