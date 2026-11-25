Washington introduce dazi del 10% sugli aerei e sul zucchero brasiliano, colpendo Embraer e accusando Brasilia di pratiche commerciali sleali nonostante le proteste di Lula.

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì 25 novembre una nuova serie di dazi sulle importazioni provenienti dal Brasile, colpendo direttamente settori strategici come l'aerospaziale e l'agricoltura. Questa mossa, guidata dall'Amministrazione Trump, mira a sanzionare quelle che Washington definisce pratiche commerciali "irragionevoli" adottate da Brasilia. La decisione arriva a sorpresa, solo un mese dopo le elezioni presidenziali brasiliane e dopo che la Corte Suprema aveva bloccato i precedenti dazi globali.

Dazi specifici su aeromobili e zucchero

Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha annunciato che le modifiche tariffarie mirano a dare al governo americano maggiore leva per spingere il Brasile a ritirare le pratiche contestate. La misura principale prevede un dazio del 10% sugli aerei finiti prodotti in Brasile, attualmente esenti. L'obiettivo è colpire direttamente Embraer, il quarto più grande esportatore di aeromobili verso gli Stati Uniti. Inoltre, sarà introdotta una nuova tariffa sui quantitativi di zucchero grezzo e raffinato che eccedono le quote stabilite, un provvedimento destinato a impedire che lo zucchero brasiliano entri negli USA attraverso paesi terzi.

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Impatto immediato su Embraer e mercati

Le azioni di Embraer hanno subito un crollo immediato, perdendo oltre il 3% del valore nel pomeriggio di mercoledì. La società aerospaziale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha confermato di stare esaminando l'annuncio del governo americano, ribadendo la sua ferma difesa del regime di dazi zero per l'industria aerospaziale globale, vigente dagli anni '80. Fonti anonime all'interno dell'azienda hanno definito la notizia una sorpresa totale, sottolineando che il settore aerospaziale era stato finora risparmiato dai dazi che hanno invece colpito automobili, acciaio e alluminio. Per le compagnie aeree americane, che non dispongono di alternative domestiche per le rotte regionali verso città più piccole, i dazi sugli jet commerciali di Embraer rappresentano un problema significativo.

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Contesto politico e dispute commerciali

Washington accusa il Brasile di pratiche sleali in diverse aree, tra cui la deforestazione illegale e il sistema di pagamenti istantanei Pix, considerato dallo Stato americano uno strumento che svantaggia le compagnie di carte di credito. Il Brasile ha respinto tutte queste accuse e il Ministero degli Esteri brasiliano ha dichiarato che valuterà l'impatto e le ripercussioni dei nuovi dazi. La tensione è aumentata dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva bocciato a febbraio i precedenti dazi globali dell'Amministrazione Trump, che includevano tariffe fino al 50% sui beni brasiliani. Il Brasile aveva richiesto martedì la creazione di un panel per le controversie presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio per esaminare i dazi di luglio, una mossa bloccata dagli USA lo stesso giorno.

Reazioni di Lula e prospettive future

La mossa tariffaria ha sorpreso anche il governo di Luiz Inacio Lula da Silva, che aveva eletto un nuovo mandato a fine ottobre sconfiggendo Flavio Bolsonaro. Durante la campagna, Lula aveva descritto i dazi americani come un'interferenza elettorale. I funzionari brasiliani hanno espresso sorpresa nel non essere stati inclusi in questa nuova ondata di dazi, nonostante un gruppo di lavoro istituito a settembre per promuovere i negoziati. Renato Cunha, CEO di NovaBio, ha definito la tariffa sullo zucchero "negativa" e ha evidenziato l'imprevedibilità di queste azioni di mercato. Greer ha concluso che le tariffe sono uno strumento per riportare il Brasile al tavolo dei negoziati, mantenendo l'apertura al dialogo ma rafforzando la posizione americana.